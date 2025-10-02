Gandhiji admiraba a la ausencia de sesgo de casta en el trabajo de RSS: Ram Nath Kovind







El ex presidente Ram Nath Kovind dijo el jueves Mahatma Gandhi estaba muy impresionado por la ausencia de discriminación basada en castas en el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), ya que instó a los jóvenes indios a entrar en la política para fortalecer la democracia, informó la agencia de noticias PTI.

Al dirigirse a la rally anual de Vijayadashmi del RSS en Reshimbagh Ground en Nagpur como invitado principal, Kovind dijo que la organización ha defendido la igualdad y la armonía social desde su inicio en 1925. La manifestación de este año también marcó las celebraciones centenales del RSS.

«El RSS es conocido por sus esfuerzos para eliminar las tendencias divisivas a través de iniciativas como un templo, un pozo, un campo de cremación. Es admirable que se implementen varios proyectos de servicio social y transformación con el espíritu de la armonía. El trabajo de Swayamsevaks en localidades pobres en todo el país para mejorar la educación, la salud y la conciencia pública es particularmente encomiable ”, dijo Kovind.

Recordó que Mahatma Gandhi también había reconocido el énfasis de Sangh en la unidad y la igualdad, informó PTI.

«Gandhiji estaba profundamente impresionado por la práctica de la armonía, la igualdad y la ausencia completa de la discriminación basada en castas en el funcionamiento del RSS. Una descripción detallada de esto está disponible en las obras recopiladas de Mahatma Gandhi», dijo el primero Presidente.

Kovind señaló que Gandhi se dirigió a una manifestación RSS en Delhi el 16 de septiembre de 1947, donde se refirió a su visita a un campamento de RSS años antes durante la vida del fundador Dr. KB Hedgewar, informó PTI.

«Durante esa visita, Gandhiji quedó muy impresionado por la disciplina, la simplicidad y la ausencia total de intocabilidad en el campamento», agregó.

El ex presidente también destacó que la visita de 1940 del Dr. Br Ambedkar a un Shakha RSS en la ciudad de Karad, el distrito Satara de Maharashtra, se erige como «un testimonio histórico del enfoque inclusivo de la organización». Kovind dijo que tanto el Dr. Hedgewar como el Dr. Ambedkar jugaron un papel fundamental en la configuración de sus propios pensamientos.

«Me inspiró los valores de la unidad nacional y la armonía social compartidas por el Dr. Ambedkar y el Dr. Hedgewar. No hay casteismo y discriminación en RSS», enfatizó.

Kovind también reflexionó sobre la importancia de la participación política, diciendo que era desafortunado que las «buenas personas» se mantuvieran alejadas de la política.

«Apello a que los jóvenes formen parte del panorama político del país. Solo entonces la democracia india alcanzará su verdadero potencial», dijo.

Además, informó a la reunión que actualmente está escribiendo un libro titulado Triumph de la República India, que examinará el viaje democrático de la India.

El Vijayadashmi Rally, un importante evento anual en el calendario RSS, vio una gran participación de Swayamsevaks y también presentó referencias al centenario de la organización fundada en Dussehra en 1925 por el Dr. Hedgewar.

(Con entradas PTI)





