Gandalf, Frodo regresa en la película LOTR de Andy Serkis

De acuerdo a Ian McKellen, Andy Serkis‘Próximamente «Señor de los anillos«La película,» The Hunt for Gollum «, contará con algunas caras familiares.

Durante un panel «Lotr» en el evento de Londres para Love Of Fantasy el domingo (Via Entretenimiento semanal), McKellen, que interpretó al poderoso mago Gandalf en el «señor de los anillos» y las trilogías «The Hobbit», dijeron que Gandalf y Frodo serán parte de «la búsqueda de Gollum».

«Escuché que habrá otra película ambientada en la Tierra Media, y comenzará a filmarse en mayo. Va a ser dirigida por Gollum y se trata de Gollum», dijo McKellen sobre «La búsqueda de Gollum».

Agregó: «Te diré dos secretos sobre el casting: hay un personaje en la película llamado Frodo, y hay otro personaje llamado Gandalf. ¡Aparte de eso, mis labios están sellados!»

McKellen no dijo explícitamente que interpretaría a Gandalf, o si Elijah Wood repitiría su papel de Frodo. Sin embargo, Wood estuvo presente en el evento, al igual que otras estrellas de «El señor de los anillos», incluidos Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd y John Rhys-Davies.

Variedad se ha comunicado con Warner Bros. para hacer comentarios.

«Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» está programado para un lanzamiento de diciembre de 2027 después de ser programado originalmente para 2026. Serkis, que interpretó a Gollum en las películas «LOTR», está dirigiendo además de interpretar al amado monstruo. La película está siendo producida por el director de trilogía original «LOTR» Peter Jackson y sus socios Fran Walsh y Philippa Boyens.

