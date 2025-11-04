Ganas, el defensa de la selección nacional de Indonesia, Kevin Diks, seleccionados como los mejores 11 de la semana 9 de la Bundesliga

VIVA – Jugadores naturalizados Equipo Nacional Indonesia, Kevin Dicksvolvió a robar la atención del público europeo. defensor duro Borussia Mönchengladbach penetró con éxito en el Best 11 Bundesliga versión de la semana 9 WhoScored.comMartes 4 de noviembre de 2025.

Este logro es prueba de la extraordinaria calidad de Kevin Diks, quien tuvo una actuación brillante cuando Gladbach se deleitó con un gol de 4-0 sobre St. Pauli en el estadio Millerntor, Alemania, el sábado por la tarde, hora local.

En este duelo, se cree que Diks aparecerá durante los 90 minutos completos. Operando en el lado izquierdo de la defensa en una formación de tres defensas, el jugador holandés-indonesio parecía disciplinado, agresivo y difícil de penetrar.

Logró una serie de intercepciones cruciales, ganó duelos aéreos y jugó un papel importante en mantener la portería a cero en la defensa del Gladbach.

Por su impresionante actuación, Quién anotó Esta semana le dio una puntuación de 8,02, una de las más altas de la Bundesliga.

A través de una carga oficial en Instagram, WhoScored colocó a Kevin Diks en la mejor posición de defensa central en la formación 4-4-2 según el Equipo de la Semana. Colaboró ​​con su compañero de equipo, Philipp Sander, en el centro de la defensa.

Mientras tanto, las posiciones de lateral derecho e izquierdo las ocupan respectivamente Konrad Laimer y Tom Bischof del Bayern de Múnich. El puesto de portero lo ocupa Frederik Ronnov del Union Berlin.

Para el mediocampo, WhoScored eligió a Yan Diomande (RB Leipzig), Wouter Burger (TSG Hoffenheim), Rocco Reitz (Gladbach) y Serge Gnabry (Bayern Munich). Mientras tanto, en primera línea, el dúo formado por Haris Tabakovic (Gladbach) y Mohamed Amoura (Wolfsburgo) son la principal opción.

El creciente rendimiento de Kevin Diks en el Gladbach es sin duda una noticia positiva para él Selección Nacional de Indonesia. Ahora se dice que está listo para fortalecer la línea defensiva de Garuda si es llamado nuevamente al equipo rojiblanco.