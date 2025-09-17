Ganar oro dos veces desde el período anterior en Porprov Bali, prueba de Koni Klungkung manejó seriamente al atleta

BaliVIVA – Regency Contingent Klungkung Incisó un logro orgulloso en la Semana del Deporte Provincial (Porprov) Bali 2025. La adquisición del número de medallas de oro ganadas por los atletas de Klungkung se duplicó en comparación con el período anterior.

Basado en los últimos resultados de recapitulación el martes (16/09/2025), Klungkung ganó 50 oro, 49 plata y 99 de bronce. Este logro es una prueba clara de la gravedad del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (Koni) de la regencia de Klungkung para fomentar y manejar a los atletas de manera más profesional.

El presidente del Klungkung Regency Koni, Anak Agung Gde Anom, expresó su mayor aprecio a todos los atletas que habían luchado por tomar el nombre de la región. «Estamos muy orgullosos de los logros esta vez. La adquisición de oro se ha duplicado del anterior porprov. Esta es una prueba del arduo trabajo de los atletas, entrenadores y el apoyo de todas las partes», dijo cuando se entrevistó el martes (16/09).

También se transmitió apreciación al gobierno de la Regencia de Klungkung que había apoyado completamente a Koni Klungkung «Gracias al Regente y al gobierno regional de Klungkung Regency que nos apoyó en la preparación de atletas, así como a la provincia de Koni de Bali, que ya eran muy buenos en la implementación de Porprov 2025», dijo.

Klungkung Regency contingente en Porprov Bali

No solo centrándose en la adquisición de medallas, Koni Klungkung enfatizó la importancia del desarrollo mental y la deportividad del atleta. Con una sólida base de carácter, se espera que los atletas puedan volver para proporcionar una inspiración positiva para la generación más joven de Klungkung.

«Seguramente también transmito aprecio a la gestión de Koni Klungkung y la gestión deportiva que son muy instrumentales en el entrenamiento de cada atleta, las medallas serán la columna vertebral del atleta para fortalecer las próximas semillas superiores en la preparación de logros más altos en el período de ProProv», explicó.

Como se informó anteriormente, como una forma de aprecio por estos logros, Koni Klungkung preparó una ventaja para los atletas medallistas. Los atletas individuales que ganaron una medalla de oro obtendrán una ventaja de RP. 60 millones.

«El impulso del éxito en Porprov 2025 se utilizará como un punto de apoyo para desarrollar una estrategia más madura para enfrentar el próximo evento deportivo. Con una sólida cooperación entre Koni, el gobierno de Klungkung Regency, la gestión deportiva, los atletas y el apoyo de la comunidad, Klungkung es optimista de que puede aumentar su posición en la posición de porprov por la próxima posición», explicó Anom.