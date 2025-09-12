Oslo, Viva – Equipo nacional noruego grabó una nueva historia en el evento Calificación de la Copa Mundial 2026 Después de destruir Equipo nacional de Moldavia con un puntaje de deslizamiento de tierra de 11-1 en el estadio Ullevaal, Oslo, 11 de septiembre de 2025. Este partido no solo muestra el dominio total de las tropas escandinavas, sino que también se convirtió en una etapa brillante para Erling Haaland quien anotó 5 goles en un partido.

Los resultados de 11-1 colocaron a Noruega en las filas de partidos con la mayor victoria en la historia de la calificación de la Copa Mundial de la Zona Europea. Coinciden con los registros de Macedonia del Norte (1996, 11-1 vs. Liechtenstein) y Hungría (1938, 11-1 vs Grecia). El récord más alto todavía está en manos de Alemania, quien ganó 12-0 sobre Chipre en 1969.

Haaland entró en el libro de récord mundial

Reportado por Transfermarkt, con 5 goles, Erling Haaland ahora está en la lista de élites del máximo anotador en un partido de clasificación de la Copa Mundial en los últimos 25 años. Aunque todavía está lejos del récord de Archie Thompson (13 goles para Australia vs Samoa America, 2001), las incisiones de Haaland son paralelas a nombres como Yuya Osako (Japón), Deon Haeko (Samoa) y Mohammad al-Sahawi (Arabia Saudita) que han marcado 5 goles.

Norwegia se desempeñó ferozmente desde el principio. FH Myhre abrió el marcador en el sexto minuto antes de que Haaland se volviera loco con un truco de sombrero rápido en el minuto 21, 33 y 43. Martin Ødegaard también contribuyó con goles (45 ‘), haciendo el primer ronda con un puntaje de 5-0.

En la segunda mitad, Haaland nuevamente agregó dos goles (52 ‘y 67’) antes de que T. Aasgaard registrara su propio hat trick (70 ‘, 78’, 90+3 ‘). Moldavia solo pudo minimizar las circunstancias a través de un gol propio L. Ostigard en el minuto 74.

Dominio del valor de mercado del equipo

Este partido también muestra la diferencia en la fuerza. Según los datos de TransferMarkt, el escuadrón noruego tiene un valor de mercado de hasta 512 millones de euros, mientras que Moldavia es de solo alrededor de € 14 millones.

Esta gran victoria refuerza el estado de Haaland como una máquina de portería moderna. Con esta extraordinaria actuación, el delantero del Manchester City no solo aumentó los logros del equipo nacional, sino que también se estableció cada vez más en las filas de las leyendas mundiales de fútbol.