Banţul, Viva – Borneo FC Ganar exitoso Winning importante en la quinta semana continúa Súper liga 2025/2026. Ven al Sultan Agugg Stadium, Bantul, domingo 14 de septiembre de 2025 por la tarde, Pesut Etam venció al anfitrión Psim yogyakarta con un puntaje de 3-1. Este resultado trajo a Borneo FC en la clasificación, desplazando a Persija Yakarta.

Desde el comienzo del partido, ambos equipos se desempeñaron agresivamente. Psim había amenazado primero a través de la patada de Pulga Vidal en el sexto minuto, pero la pelota aún flotaba finamente en la regla. Otra oportunidad vino del tiro libre de José Pedro Magalhaes Valente golpeado por Rahmatshoh Rahmatzoda, pero el portero Nadeo Argawinata parecía rápidamente disipar el peligro.

Borneo abrió el marcador en el minuto 28 a través de M. Sihran, quien lanzó una dura patada incapaz de ser compensada por el portero Cahya Supriadi. Tres minutos después, Borneo casi agregó un objetivo a través de la acción de Kei Hirose, pero Cahya todavía estaba frustrado. Hasta que terminó la primera mitad, el puntaje 0-1 duró para los visitantes.

Al comienzo de la segunda mitad, Borneo inmediatamente agregó ventaja. En el minuto 49, Juan Felipe Villa usó la línea de fondo de PSIM y disparó un tiro duro que sacudió el gol de Cahya, haciendo el marcador 2-0.

Psim intentó levantarse en la fase de Anton en el minuto 62, pero Nadeo rompió su oportunidad de oro. El partido se estaba calentando cuando K. Teguh (Borneo) y Rafinha (PSIM) recibieron una tarjeta amarilla debido a una fuerte violación.

Borneo amplía la ventaja en el minuto 85 a través de Macon Souza, quien apuñaló la defensa de PSIM y completó la oportunidad de convertirse en el tercer gol. Dos minutos después, Psim finalmente redujo el retraso a través del gol de Anton Phase, cerrando el partido con una puntuación de 1-3.

Esta victoria hace que Borneo FC recolecte 12 puntos de 4 partidos, mientras se apodera de la posición superior de la clasificación de la Super League. Están dos puntos por delante de Persija Yakarta que solo competirá contra Bali United esta noche.

Con un rendimiento constante y una aguda productividad de ataque, Borneo FC muestra serias ambiciones en la búsqueda del título de la Super League esta temporada.