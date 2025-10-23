Ganancias de Infinity Castle’ Lift Imax

“F1: La películaLa buena racha de «en los cines impulsó a Imax a registrar ganancias en el tercer trimestre. El drama de carreras utilizó las cámaras de Imax para filmar secuencias de acción clave y destacó la marca de cine premium en sus materiales de marketing. «F1» recaudó $97 millones en todo el mundo en las pantallas Imax, lo que lo convierte en el estreno más exitoso de la compañía en lo que va del año.

Imax también recibió un impulso de otros éxitos del verano y principios del otoño, como el anime Breakout “.Demon Slayer: Castillo Infinito” y éxitos de terror como “Weapons” y “The Conjuring: Last Rites”.

Los ingresos de Imax aumentaron un 17% año tras año, alcanzando un máximo de 106,6 millones de dólares. Los ingresos netos de la empresa aumentaron un 48% a 22,6 millones de dólares. Las ganancias ajustadas por acción terminaron en 47 centavos, un aumento del 34% con respecto al período del año anterior. Las acciones de Imax subieron más del 2% en las operaciones previas a la comercialización gracias al último informe de ganancias.

Más por venir…