Ganadores que podrían hacer historia

Mientras la comediante Nikki Glaser se prepara para subir al escenario para el 83 Globos de Oroha comenzado la habitual ansiedad de las últimas novedades. Una vez cerrada la votación el 3 de enero, el control final de temperatura de la industria está en marcha, y el pronóstico de los ganadores refleja una alineación de los Globos que equilibra prestigio y populismo, con la imprevisibilidad suficiente para mantener a los expertos cubriendo sus apuestas.

En la categoría de mejor película (drama), “Hamnet” de Chloé Zhao parece difícil de superar. Existe un escenario teórico de aumento tardío en el que Ryan Coogler «pecadores” lo supera, pero con el drama de vampiros posicionado para dominar la categoría de logros cinematográficos y de taquilla (y la banda sonora original de Ludwig Göransson), los Globos pueden optar por repartir la riqueza.

Ese pensamiento se extiende a la actriz (drama), donde Jessie Buckley de “Hamnet” parece dispuesta a convertir la admiración de la crítica en una victoria televisada. Una victoria en los Globos iniciaría formalmente su marcha hacia la noche de los Oscar, suponiendo que pueda mantener a raya a Renate Reinsve de “Sentimental Value”.

La carrera de comedia o musical es comparativamente sencilla. Warner Bros.’ Se espera que “One Battle After Another” se lleve a casa el primer premio, y Paul Thomas Anderson está listo para sumar un premio de director a la cuenta de la película. Históricamente, los Globos han sido más amigables con las obras de estudio de autor en esta categoría, y “One Battle” encaja perfectamente en ese molde. Si finalmente prevaleciera tanto en los Globos como en los Oscar, se uniría a un raro club de campeones de la comedia o el musical (incluidos “Green Book”, “The Artist” y “Shakespeare in Love”) que se llevarían el Oscar a la mejor película.

MARTÍN SUPREMO, Timothée Chalamet2025. © A24 / Cortesía Colección Everett Cortesía de la colección Everett

Las carreras de actuación ofrecen una combinación de resultados esperados y sorpresas potenciales. En comedia o musical, el trabajo de Ethan Hawke como Lorenz Hart en “Blue Moon” de Richard Linklater ha sido subestimado en algunos sectores, y la sorpresiva nominación de la película a mejor película sugiere un apoyo más profundo de lo que se suponía. Es plausible que Hawke supere a Timothée Chalamet de “Marty Supreme” y a Leonardo DiCaprio de “One Battle After Another”.

En actriz (comedia o musical), Rose Byrne es la apuesta más segura para «If I Had Legs I’d Kick You», probablemente superando el papel de Cynthia Erivo en «Wicked: For Good» y el éxito de Chase Infiniti en «One Battle After Another».

Mientras tanto, la coprotagonista de Erivo, Ariana Grande, parece tener una posibilidad real de conseguir su primer premio importante de la temporada de premios con una victoria como actriz de reparto por “Wicked: For Good”, si Teyana Taylor (“One Battle After Another”) o Inga Ibsdotter Lilleaas (“Sentimental Value”) no se molestan. Es probable que Stellan Skarsgård triunfe como actor secundario por “Sentimental Value”.

La carrera por el actor principal (drama) promete hacer historia, con Wagner Moura como favorito para ganar por “El agente secreto” superando ligeramente a Michael B. Jordan de “Sinners”. Moura, el primer brasileño nominado en la categoría, parece seguir el camino de Fernanda Torres, quien ganó un Globo de Oro por “I’m Still Here” el año pasado.

En otros lugares, “It Was Just an Accident” es la favorita en películas de habla no inglesa (pero las conversaciones con los votantes insinúan que se avecina otra victoria para “The Secret Agent”), mientras que “KPop Demon Hunters” de Netflix completa las categorías de películas con victorias proyectadas en largometraje animado y canción original para “Golden”, que encabeza las listas de éxitos.

Existe potencial para hacer historia en la categoría de guión, dependiendo de la dirección que tomen los votantes. Paul Thomas Anderson podría completar un inusual hat-trick que acompañe los premios a la dirección proyectada y a la mejor película por “One Battle After Another”. Sólo un guionista, director y productor ha logrado esa hazaña en los Globos de Oro: Oliver Stone por el drama bélico “Nacido el 4 de julio” (1989). En particular, la película perdió la categoría de mejor película.

También existe un escenario creíble en el que dos películas en idioma no inglés – “It Was Just an Accident” y “Sentimental Value” – emergen con victorias. Aún así, parece haber suficiente apoyo entre los votantes para empujar a Ryan Coogler a cruzar la línea de meta con “Sinners”, lo que lo convertiría en el primer ganador negro de la categoría de guión en los Globos. Se convertiría en apenas el quinto nominado negro en general, después de Charles Fuller (“A Soldier’s Story”, 1984), Spike Lee (“Do the Right Thing”, 1989), John Ridley (“12 Years a Slave”, 2013) y Barry Jenkins (“Moonlight”, 2016, y “If Beale Street Could Talk”, 2018).

Y si Chloé Zhao triunfara junto a su coguionista, Maggie O’Farrell, por “Hamnet”, se convertiría en la primera ganadora de Asia Oriental en la categoría.

La verdadera pregunta es si los Globos validarán el consenso o recordarán a todos que las sorpresas siguen siendo parte de su marca perdurable.

Las predicciones finales para los ganadores de los Globos de Oro se encuentran a continuación.

Jessie Buckley interpreta a Agnes y Paul Mescal como William Shakespeare en HAMNET, de la directora Chloé Zhao Agata Grzybowska

Película

Mejor Película (Drama)

Ganará: “Hamnet” (Funciones de enfoque)

Podría ganar: “pecadores” y “valor sentimental”

Mejor Película (Musical o Comedia)

Ganará: “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Podrían ganar: “Marty Supreme” y “Bugonia”

Mejor actor (drama)

Ganará: Wagner Moura, “El agente secreto” (Neón)

Podrían ganar: Michael B. Jordan (“Sinners”) y Oscar Isaac (“Frankenstein”)

Mejor actor (musical o comedia)

Ganará: Timothée Chalamet, “Marty Supreme” (A24)

Podrían ganar: Ethan Hawke (“Blue Moon”) y Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”)

Mejor actriz (drama)

Ganará: Jessie Buckley, “Hamnet” (Focus Features)

Podrían ganar: Renate Reinsve (“Sentimental Value”) y Jennifer Lawrence (“Die My Love”)

Mejor actriz (musical o comedia)

Ganará: Rose Byrne, “Si tuviera piernas, te patearía” (A24)

Podrían ganar: Cynthia Erivo (“Wicked: For Good”) y Chase Infiniti (“One Battle After Another”)

Mejor actor de reparto

Ganará: Stellan Skarsgård, “Sentimental Value” (Neón)

Podrían ganar: Benicio Del Toro (“Una batalla tras otra”) y Jacob Elordi (“Frankenstein”)

Mejor actriz de reparto

Ganará: Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value” (Neón)

Podrían ganar: Amy Madigan (“Weapons”) y Emily Blunt (“The Smashing Machine”)

Mejor director

Ganará: Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” (Warner Bros.)

Podrían ganar: Jafar Panahi y Ryan Coogler

Mejor guión

Ganará: “Sinners” (Warner Bros.) – Ryan Coogler

Podría ganar: “Fue sólo un accidente” y “Valor sentimental”

Mejor banda sonora original

Ganará: Ludwig Göransson, “Sinners” (Warner Bros.)

Podría ganar: “Una batalla tras otra” y “Sirāt”

Mejor canción original

Ganará: “Golden” de “KPop Demon Hunters” (Netflix) – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24 y Teddy

Podría ganar: “I Lied to You” de “Sinners” y “The Girl in the Bubble” de “Wicked: For Good”

Mejor película animada

Ganará: “KPop Demon Hunters” (Netflix)

Podrían ganar: “Zootopia 2” y “La pequeña Amélie o el personaje de Rain”

Mejor idioma no inglés

Ganará: “El agente secreto” (Neón) – Brasil

Podría ganar: “Fue sólo un accidente” y “Valor sentimental”

Logro cinematográfico y de taquilla

Ganará: “Sinners” (Warner Bros.)

Podrían ganar: “KPop Demon Hunters” y “F1”

Adolescencia. (De izquierda a derecha) Stephen Graham como Eddie Miller, Christine Tremarco como Manda Miller Cortesía de Netflix

Televisión

Mejor serie de televisión (drama)

Ganará: “The Pitt” (HBO Max)

Podría ganar: “Severance” y “Pluribus”

Mejor Serie de TV (Musical o Comedia)

Ganará: “The Studio” (Apple TV)

Podría ganar: «Hacks» y «Nadie quiere esto»

Mejor serie limitada

Ganará: “Adolescencia” (Netflix)

Podría ganar: “Black Mirror” y “All Her Fault”

Mejor actor en una serie de televisión (drama)

Ganará: Noah Wyle, “The Pitt” (HBO Max)

Podrían ganar: Adam Scott y Diego Luna

Mejor actor en una serie de televisión (musical o comedia)

Ganará: Seth Rogen, “The Studio” (Apple TV)

Podrían ganar: Glen Powell y Adam Brody

Mejor actor en una serie de televisión (limitada)

Ganará: Stephen Graham, “Adolescencia” (Netflix)

Podrían ganar: Charlie Hunnam y Matthew Rhys

Mejor actriz en una serie de televisión (drama)

Ganará: Rhea Seehorn, “Pluribus” (Apple TV)

Podría ganar: Kathy Bates y Britt Lower

Mejor actriz de serie de televisión (musical o comedia)

Ganará: Jean Smart, “Hacks” (HBO Max)

Podrían ganar: Kristen Bell y Jenna Ortega

Mejor actriz en una serie de televisión (limitada)

Ganará: Sarah Snook, “All Her Fault” (Peacock)

Podrían ganar: Michelle Williams y Claire Danes

Mejor actor de reparto en televisión

Ganará: Owen Cooper, “Adolescencia” (Netflix)

Podrían ganar: Tramell Tillman y Walton Goggins

Mejor actriz de reparto en televisión

Ganará: Erin Doherty, “Adolescencia” (Netflix)

Podrían ganar: Hannah Einbinder y Carrie Coon

Mejor actuación en comedia stand-up en televisión

Ganará: Ricky Gervais, “Ricky Gervais: Mortality” (Netflix)

Podrían ganar: Brett Goldstein y Sarah Silverman

Mejor podcast

Ganará: “Buena conversación con Amy Poehler” (Spotify)

Podría ganar: “Call Her Daddy” y “SmartLess”

La empresa matriz de Variety, Penske Media Corporation, es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.