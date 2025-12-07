Ganadores de 2025 de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA)

El Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles se ha convocado a su 51ª reunión anual para determinar los mejores logros cinematográficos del año.

La ganadora a mejor película del año pasado, «Anora», continuó LAFCALa tradición de elevar el trabajo atrevido y artísticamente ambicioso que luego resuena en la Academia. Ese linaje incluye historias de éxito de los Oscar como “The Hurt Locker” (2009), “Spotlight” (2015), “Moonlight” (2016) y “Parasite” (2019), todas las cuales ganaron el Premio de la Academia a la mejor película.

Si bien el grupo es conocido por su gusto aventurero, sus instintos a menudo se alinean con los elogios más codiciados de Hollywood. Desde 2009, seis cineastas ganadores de LAFCA han ganado el Oscar al mejor director, entre ellos Kathryn Bigelow por “The Hurt Locker”, Alfonso Cuarón por “Gravity”, Guillermo del Toro por “The Shape of Water”, Bong Joon Ho por “Parasite”, Chloé Zhao por “Nomadland” y Jane Campion por “The Power of the Dog”.

Los guiones ganadores han demostrado ser otro referente confiable. Durante la última década, cinco guiones galardonados por LAFCA han traducido esas victorias en premios de la Academia, entre ellos “Get Out” de Jordan Peele y “Promising Young Woman” de Emerald Fennell. Sólo un ganador de LAFCA desde 2009 no logró una nominación al Oscar: «All of Us Strangers» del año pasado.

Este año también marca la cuarta iteración de categorías de actuación neutrales en cuanto al género de LAFCA.

Como se anunció anteriormente, LAFCA honrará a Philip Kaufman con su premio Career Achievement Award. El cineasta nominado al Oscar obtuvo su única nominación de la Academia por guión adaptado por “La insoportable levedad del ser”, coescrita con Jean-Claude Carrière, y ha dejado una huella duradera a través de películas como “La invasión de los ladrones de cuerpos”, “Lo correcto” y “Quills”.

A medida que se acelera el maratón de la temporada de premios, las selecciones de LAFCA están preparadas para dar forma a la siguiente fase de la carrera por los Oscar: destacando a los contendientes de último momento, validando a los favoritos del festival y elevando a los artistas que pasan desapercibidos que de otro modo podrían pasar desapercibidos. El banquete anual, previsto para enero, celebrará a todos los ganadores y marcará otro año de evolución para la organización.

Fundada en 1975, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles ha mantenido durante mucho tiempo la reputación de defender el cine audaz e intransigente y de ampliar la comprensión de la industria sobre lo que constituye la excelencia.

La lista de ganadores se actualizará a continuación.

Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles

Mejor película:

Subcampeón:

Director:

Subcampeón:

Actuaciones líderes:

Subcampeones:

Actuaciones de apoyo:

Subcampeones:

Guión:

Subcampeón:

Animación:

Subcampeón:

Cinematografía:

Subcampeón:

Edición:

Subcampeón:

Diseño de producción:

Subcampeón:

Partitura musical:

Subcampeón:

Lengua extranjera:

Subcampeón:

Película documental/no ficción:

Subcampeón:

Premio Nueva Generación:

Premio de cine experimental Douglas Edwards:

Premio a la trayectoria profesional: Philip Kaufman

Cita especial: