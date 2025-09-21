Ganador ganador Briling al mercado de proyectos

Festival Internacional de Cine de Busan Nuevo ganador de las corrientes Shawkat Aminquien ganó el premio en 2009 con «Kickff» y luego regresó con «Memories on Stone» y «The Exam», trae su nuevo drama «Trastorno» hacia Mercado de proyectos asiáticosContinuando con su exploración del trauma, la superstición y la lucha por el progreso social.

La historia se centra en Mina, un psiquiatra de 35 años entrenado en Alemania que regresa a Kurdistán para trabajar en una clínica de salud mental que trata a los sobrevivientes de la guerra, incluidas las mujeres yazidi que una vez se mantuvo en cautela por ISIS. Cuando uno de sus pacientes muere por suicidio después de recurrir a un sanador de fe popular, Mina es chivo expiatorio, desencadenando una demanda y una reacción pública. Su investigación sobre el sanador, Sheikh Mossadegh, la empuja a una batalla contra la superstición atrincherada y la explotación religiosa, incluso cuando su propia comunidad se aleja.

«La idea de la película proviene de mis propias observaciones de una sociedad donde el miedo, la superstición y la presión social a menudo reemplazan la ciencia y la conciencia», dice Korki. Variedad. «Los verdaderos profesionales de la salud mental a menudo se silencian o se hacen a un lado. Quiero contar una historia que revele esta crisis de doble capa, dentro del individuo y dentro del tejido de la sociedad».

Korki agrega que el «desorden» refleja cicatrices personales y colectivas. «Mina representa una generación que conlleva el peso del pasado pero se esfuerza por construir un futuro diferente. Una de las heridas más profundas que aún inquietan la región es la tragedia de las mujeres yazidi que fueron secuestradas y esclavizadas por ISIS. Ese trauma permanece sin resolver y arroja una larga sombra, algo que esta película también intenta explorar.

Producido por Mehmet Aktaş de Mitosfilm y Shohreh Golparian de Berlín, junto con el propio Korki, el proyecto está estructurado como una coproducción Irak-Germany-Difrancia. Aktaş, quien ha colaborado con Korki durante 15 años, explica que la producción combina la autenticidad local con los estándares internacionales. «Dado que la industria del cine en la región del Kurdistán todavía está surgiendo, planeamos fortalecer el proyecto trayendo cabezas clave del departamento de Alemania, con una postproducción también llevada a cabo en Alemania. Esta estructura nos permite combinar la narración auténtica de Kurdistán con visibilidad internacional».

Golparian agregó: «La urgencia está creciendo a medida que los desafíos de salud mental y las divisiones sociales se amplifican mutuamente.

Visualmente, Korki dice que pretende enfatizar los contrastes que definen Kurdistán hoy. «La película contrasta dos mundos distintos: la atmósfera cálida y emocional de la vida kurda tradicional y el ambiente frío y estéril de la psiquiatría moderna. Esto refleja el conflicto interno de Mina y el mundo dividido en el que está atrapado».

Mirando hacia el futuro, los cineastas esperan que el proyecto encuentre socios en Busan. «Nuestro objetivo en APM es encontrar socios creativos y financieros que crean en historias socialmente relevantes y centradas en el ser humano de regiones subrepresentadas», dice Korki. «‘El desorden’ es una historia local con resonancia global: abordar la salud mental, la tradición y la lucha por el cambio».

La producción está programada para comenzar en 2026 en la región de Kurdistán de Irak.