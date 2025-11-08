Ganador del premio estrella independiente Alexandre O. Philippe sobre el terror, Nicolas Roeg

Alejandro O. Philippe Ha realizado películas sobre Lynch, Hitchcock o William Friedkin. Pero hay uno que se escapó. Al menos por ahora.

«Nicolas Roeg. Para mí tiene más misterios que cualquier otro director», dice. Roeg, quien falleció en 2018, es mejor conocido por “Don’t Look Now” y “Walkabout”.

«Siento que no he dedicado a sus películas el tiempo que necesito y sigo queriendo volver atrás y entender cómo trabajaba. Hay una película en particular que incursiona en un tipo realmente extraño de magia cinematográfica y es ‘Eureka’, con Gene Hackman».

Listo para recibir el premio Indie Star en Festival de Cine Americano de TauronPhilippe se ha hecho conocido por analizar la historia del cine en sus detallados documentales. Recientemente, también ha realizado retratos íntimos de William Shatner o Kim Novak en “El vértigo de Kim Novak” el último de los cuales se estrenó en Venecia.

«Definitivamente ha habido un giro hacia lo personal. Estoy muy interesado en el oficio, pero la emoción del cine es realmente lo que más me apasiona», coincide.

«Para mí, todo empezó realmente con William Friedkin, el simple hecho de tener esa conexión personal con él y pasar tanto tiempo juntos. Pudimos profundizar más». Philippe habló sobre el difunto director en “Salto de fe: William Friedkin en El exorcista”.

¿Su secreto para acercarse?

“La mejor manera de responder a esto es que no busco chismes”, dice.

«No tengo otra agenda que asegurarme de darles el tiempo y el espacio para mostrarse tal como son. Todos tienen fama de ser extremadamente cautelosos. Todo el mundo estaba aterrorizado por Friedkin. ¿Y Shatner? [Songwriter] Ben Folds dijo que se come a los directores en el desayuno. Kim Novak es un completo recluso”.

Y, sin embargo, se le permitió “subir a su ático, recoger cajas y pasar la noche revisándolas”.

«Es una locura que tuviéramos ese nivel de comodidad. Todavía lo tenemos».

Y añade: “Con Kim, por ejemplo, no estaba interesado en su relación con Sammy Davis Jr. – Colman Domingo ya está haciendo una película sobre eso con Sydney Sweeney. Estoy más interesado en lo que los motiva. ¿Qué se les mete bajo la piel? En ‘You Can Call Me Bill’ hay un capítulo completo dedicado a la soledad, que es el miedo más profundo de Shatner. Nunca lo has visto así”.

Philippe también se está preparando poco a poco para hacer sus propias películas de ficción.

«Será un western o un horror, pero es difícil hacer un horror único con algo que decir. Soy un gran admirador de ‘Weapons’ y quedé muy impresionado con ‘Longlegs’. Me encantaría hacer una película de terror que llegue al público de una manera inesperada”, admite.

Mientras tanto, seguirá demostrando a la gente que «no existe una única forma correcta de ver una película».

“Cuando estaba de gira con ’78/52′, dije que no podía hacer nada más que películas sobre eso. [‘Psycho’] escena de la ducha por el resto de mi vida, y todavía tendría una vida plena y fascinante como cineasta», se ríe. Inicialmente, se suponía que «Memory: The Origins of Alien» iba a tratar sobre la infame escena de la explosión de cofres.

«Pensé: ‘¿Por qué no aplico el mismo modelo que apliqué en ’78/52’ y hablo de eso en lugar de la escena de la ducha? Ambas son completamente impactantes y cambiaron el curso del cine. Pero simplemente no funcionó».

Philippe recuerda: «Operan de maneras muy, muy diferentes. La escena de la ducha era la escena que la gente quería ver en aquel entonces. Decía: ‘Los años cincuenta han terminado. Bienvenidos a los años sesenta'». La escena del estallido de cofres no era la escena que la gente quería ver. Querían extraterrestres amigables y ET. Se adelantó 40 años a su tiempo”.

Empezó a leer sobre Ridley Scott mostrando los trípticos de HR Giger Francis Bacon. «Te das cuenta de que estas tres figuras de sus trípticos son las Furias de la mitología griega. Empecé a enloquecer, a pensar en las raíces mitológicas del xenomorfo».

Una película sobre un futuro lejano se convirtió en una película sobre un pasado lejano, dice. «La lección que aprendí de eso fue que, bueno, nunca hay que ser holgazán. Mi trabajo como cineasta es prestar atención a lo que la película realmente quiere ser».

Aunque profundiza en las películas que ama, nunca pretende revelar todos sus secretos.

“No se trata de: ‘Déjame explicarte qué David Lynch o Kim Novak son todos.» Con Kim, la respuesta que he recibido es que ahora parece aún más misteriosa. Ese es el mejor cumplido que podría recibir”.

Y añade: “La gente siempre me ha preguntado si David Lynch vio ‘Lynch/Oz’. Ciertamente nunca me dijo eso. En marzo tuvimos una proyección tras su muerte y, por supuesto, alguien volvió a preguntar al respecto. Una semana después recibí un mensaje del crítico Matt Fagerholm. Él dijo: ‘Un viejo y querido amigo de David me pidió que le dijera que lo vio y le encantó’”.

«Me conmovió enormemente. Entendió que mi intención no era ‘resolver’ a David Lynch (eso sería absurdo) sino profundizar el misterio».