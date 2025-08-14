Ganador de Jafar Panahi’s Palme

Neon ha lanzado el trailer para el autor iraní Jafar Panhi‘s «Fue solo un accidente«Que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de este año.

La primera película de Panahi desde su lanzamiento de la cárcel en Irán hace dos años, «Fue solo un accidente» sigue a un grupo de ex prisioneros que se encuentran con un hombre que creen que podría ser el guardia que los torturó. Con el hombre que se mantiene cautivo, deben decidir si promulgar o no vengarse.

«Cuando pasas ocho horas al día con los ojos vendados, sentados frente a una pared, siendo interrogado por alguien parado a la espalda todos los días, no puedes dejar de preguntarte qué tipo de conversación puedes tener con este hombre». Panahi TDD Variedad en una de sus primeras entrevistas después de su prohibición de 14 años Al hacer películas, hablar con la prensa y viajar.

«Fue solo una cuenta» protagoniza Vahid Mobasseri, Maryam Affshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Majid Panahi, Mohamad Ali Elyasmehr, Georges Hashemzadeh, Delmaz Najafi y Afsaneh Najmabadi. La película es producida por Panahi y Phillippe Martin, con cinematografía de Amin Jafari y edición de Amir Etminan.

La película recibió críticas estelares de Cannes, con VariedadPeter Debruge Escritura: «Después de ser censurado y encarcelado varias veces, el director de ‘fuera de juego’ emerge cualquier cosa menos castigada, sirviendo un poderoso dilema moral para aquellos que Irán ha tratado injustamente».

«It Just a Accident» está programado para proyectar en el Festival Internacional de Cine de Toronto y el Festival de Cine de Nueva York antes de abrir en Nueva York y LA el 15 de octubre. Seguirá un despliegue nacional.

Mire el trailer de «Fue solo un accidente» a continuación.