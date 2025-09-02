Ganador de Cannes ‘Mysterious Gaze of the Flamingo’ Reps Chile en Oscars

Chile ha seleccionado el ganador del Gran Premio sin consideración de Cannes «The Mysterious Gaze of the Flamingo» para representar al país en la categoría de características internacionales del 98th Premios de la Academia.

El debut como director de director de Diego Céspedes También competirá por el mejor premio de cine iberoamericano en los prestigiosos premios Goya de España.

La película, que es principal producida por Giancarlo Nasi de Quijote Films, tendrá su estreno en América del Norte en el Festival de Cine de Toronto el 9 de septiembre.

Más de 400 miembros de la academia de cine chileno, que comprende un amplio espectro de profesionales del sector audiovisual nacional, eligió el drama transgénero de múltiples premios en otros cinco contendientes, que incluían «The Wave» («La Ola») de Sebastian Lelio que se llevó a casa el Oscar internacional de 2018 por «una mujer fantástica».

Descrito por Variedad como «un drama debut gentil, divertido, apasionado y ocasionalmente absurdo [that] Empaca un enorme golpe emocional ”, la historia tiene lugar a principios de los años 80 en una ciudad minera del desierto durante el advenimiento de la epidemia del SIDA. Sigue a Lidia, de 11 años, y su querida familia queer, dirigida por sus padres, Famingo. A medida que la enfermedad mortal comienza a extenderse, la comunidad minera superstitosa comienza a creer que la enfermedad puede transmitirse simplemente por ellas o cuando se opone a ellos. Para buscar la verdad detrás del mito.

Nasi dijo: “Ser elegido por cientos de miembros de la academia chileno en un proceso de notable transparencia y democracia es un honor que no todos los países pueden reclamar. Ese mandato colectivo nos da legitimidad y fuerza para la lucha por delante al ingresar a la Oscar y los goyas «.

«Creemos que esto no es solo una campaña para premios, sino también un pequeño acto de resistencia. En un momento en que los derechos de las comunidades diversas y extrañas están cada vez más atacadas en todo el mundo, llevamos esta película como un acto de amor», declaró Nasi, y agregó: «Chile es un país pequeño pero intrépido, una vez más atreviendo a las más altas etapas del cine mundial con las nuevas voces de diedgo y las cine en negrita y las cine en negrita y las cine en negrita y los misteriosos de las misteriosas. Flamingo.

«Nuestra esperanza es que la Academia sienta la misma urgencia y emoción que ya ha trasladado al público de Cannes a festivales de todo el mundo. Y como miembro de la Academia, con sede en Los Ángeles, estoy seguro de que mis colegas serán conmovidos para reír, sentir y reconocer la urgencia política y social en el corazón de esta hermosa película», continuó.

«Esta película puede llevar mi nombre, pero realmente pertenece a una generación de artistas de todo el mundo que se atreven a desafiar las convenciones e imaginar de manera diferente», coinció Céspedes.

Diego Céspedes, cortesía de Quijote Films

«Ahora, a medida que entramos en la carrera de los Oscar, espero que la academia se conecta con lo que ya ha movido a tantos: una historia que habla tanto de emociones profundas como de una urgencia política. En un momento en que la visibilidad y la representación están constantemente bajo amenaza, aspiro a esta película para recordar por qué el cine es importante, porque puede mover los corazones y las voces afirmativas que se basan a ser silenciadas, agregó.

Además de su codiciado Premio de Cannes, la película ha ganado el Premio Sebastiane Latino del Festival de Cine de San Sebastián, el mejor primer premio y el Premio Especial del Jurado del Festival de Cine de Lima y el Premio Fipresci de los críticos en el Festival Internacional de Cine de Bruselas este año.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.