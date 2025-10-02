¡Gana 2-0, Persib Returns de Tailandia para traer a casa Rp1.55 mil millones!

Bangkok, Viva – Perseguidor Bandung ganó con éxito una victoria importante en la AFC Champions League dos (ACL dos) 2025/26. Ven a Pathum Thani Stadium, Tailandia, miércoles 1 de octubre de 2025, Maung Bandung derrovado Bangkok United Con un puntaje convincente 2-0 en el segundo partido del Grupo G.

La victoria no solo agregó los puntos de Persib en la clasificación del grupo, sino que también generó un gran ingreso.

Basado en el informe oficial de la AFC citado de Simamaung, Persib inmediatamente se embolsó un premio de US $ 100,000 o alrededor de Rp1.55 mil millones (tipo de cambio de RP15,500/US $) solo de un partido.



Persib Bandung Player celebra el gol de Andrew Jung

Los fondos consisten en:

Subsidio de viajes: US $ 50,000 (± Rp. 775 millones)

Bonificación de rendimiento (victoria): US $ 50,000 (± RP775 millones)

La cantidad aún no incluye la tarifa de participación (costo de participación) cuyo valor dependerá de la extensión de los pasos de Persib en la competencia.

Si condujo con éxito hasta la fase grupal solo, se espera que Persib gane un total de alrededor de US $ 300,000 o equivalente a Rp4.65 mil millones. Ese número tiene el potencial de aumentar mayor cuando Persib penetra con éxito en la siguiente ronda.

La victoria sobre Bangkok United es una señal positiva para los niños adoptivos de Bojan Hodak. Además de mantener la oportunidad de calificar para la próxima fase, Persib también recibió una inyección financiera muy significativa para mantener su viaje en la arena asiática.