Gallaghers Rock New York en el estadio MetLife

En algún momento de mi viaje de Brooklyn a Nueva Jersey, las plataformas de metro y los autos de tren se pusieron revestidos por personas vestidas con seguidores de adidas, kits de fútbol, ​​sombreros de cubos y gafas de sol redondas. No estábamos acudiendo en masa a una fiesta de Halloween de Britpop. No, la siguiente mejor opción: la resurrección de Oasis En el estadio MetLife: la primera vez que los hermanos Gallagher aparecieron juntos en cualquier lugar cerca de Nueva York en 17 años.

Oasis anunció su reunión hace más de un año, y ya habían jugado 20 shows como parte de la gira Live ’25. (Sé esto porque he estado agradablemente inundado de clips de esos conciertos durante las últimas ocho semanas). Pero el domingo por la noche, cuando Liam y Noel Gallagher caminaban en el escenario juntos, tomados de la mano en triunfo, había una parte de mí que todavía no podía creer mis ojos. Los hermanos convertidos en rivales pasaron una década y media lanzándose cohetes verbales entre sí: «idiota», «Knobhead», «Potato» y, bastante a menudo, una palabra de cuatro letras que comienza con C. durante años, una reunión de oasis parecía imposible. Entonces, la vista de Liam y Noel United, literalmente, fue inspiradora.

Pero antes de que pudiera ponerme demasiado cursi, los Gallaghers tomaron sus lugares e inmediatamente se enfrentaron a «Hello», Liam se inclinó hacia adelante en una parka, con las manos detrás de la espalda, y Noel rasguea a Les Paul, con la cara directa. Los fanáticos lanzaron sus pintas medio bebidas al cielo, rociando cerveza por todo el pozo. En cualquier otro entorno, ser empapado en la cerveza de otra persona podría haber sido un ruinador nocturno. En cambio, la gente se derrumbó entre sí, los yanquis pegajosos gritaban con acentos de Manchester, «¡Y nunca será lo mismo / porque los años caen como la lluvia!»

Harriet TK Bols / Grabaciones de Big Brother

La multitud rebotó en la línea de bajo conductor de «Trae It On Down». Las manos disparadas en el aire para un «supersónico» jugaban más rápido de lo habitual. Y un chico sacudió su suave pretzel como una pandereta durante «algunos podrían decir». Un punto destacado temprano de la lista de canciones fue «Acebida», el lado B de los fanáticos en el que los hermanos intercambian verso y coro. Si bien Noel ha negado que la canción sea sobre su relación con Liam, el contexto de este alegre armisticio hace que sea difícil leer el dueto de otra manera: «Porque nos necesitamos unos a otros / creemos el uno en el otro».

Tal vez es porque son literalmente hermanos, pero Oasis parece evocar el espíritu de bromance más que cualquier banda contemporánea. La multitud estaba repleta de grupos de amigos masculinos, brazos encerrados alrededor del cuello del otro. Chicos abrazando y saltando, y abrazándose mientras saltan. Hombres adultos montados en la espalda de otros hombres adultos. Las chicas también se dedicaron a la diversión, formando su propio Mini Mosh Pit y agitando la bandera británica. Una mujer que apareció repetidamente en el Jumbotron tenía una señal que decía: «Siempre te hemos amado».

La energía en el estadio alcanzó su punto máximo con la roca blues de «cigarrillos y alcohol», que comenzó con una «Poznań», una tradición de fútbol de Manchester City en la que los fanáticos se enfrentan del juego (en este caso, el escenario), vinculan los brazos y saltan al unísono. «Dijeron que no lo harías, Estados Unidos, y lo hiciste», dijo Liam, como un orgulloso entrenador de fútbol. «Felicidades.»

Para ser justos, también había muchos británicos en la casa, algunos de los cuales presumiblemente habían viajado a través del estanque para su segundo, tercer o cuarto espectáculo de reunión de Oasis. (Un caballero inglés frente a mí en el stand de alimentos le pidió a un cajero del estadio la salsa tártara, a lo que ella respondió: «Esas son licitaciones de pollo que está sosteniendo, señor»).

Los fanáticos de Oasis hacen el Poznań en Chicago.

Lewis Evans

Esto se ha observado en casi todas las revisiones de Oasis en 2025, pero vale la pena repetir que la banda suena tan bien como siempre. Noel ordenó al escenario con un par de números acústicos bellamente cantados, y el gruñido granuloso de Liam fue mordaz y perfectamente lanzado, ya sea que esté escupiendo «¡Apiegues a mí!» o estirar «sol» en una palabra de tres sílabas. El concierto se sintió menos como una repetición de los mejores éxitos de la década de 1990, más como presenciar una banda aún en la cima de sus poderes.

Aún así, si tengo una queja, la lista de canciones sufrió un poco de pausa hacia la mitad del concierto: podría desechar la «sención» olvidable, y probablemente podría prescindir de «lo que sea», salvo por la descarada interpolación de Liam del «Jardín de Octopus». Pero una vez que la banda se lanzó a «Live Forever», dedicándola a «The Kiddies in Minneapolis», el concierto se convirtió en un popurrí de algunas de las mejores canciones de arena rock jamás escritas.

Harriet TK Bols / Grabaciones de Big Brother

Oasis cerró con la abrasadora «estrella de rock ‘n’ roll» antes de regresar al escenario para «The Masterplan» y luego sus tres mayores éxitos. Burlándose de «No mires hacia atrás con ira», dijo Noel a la audiencia que probablemente se han preguntado cómo es cantar esta próxima canción con 60,000 personas. «Ahora sabrás cómo es ese sentimiento», dijo, antes de que los acordes de piano de apertura convocaron una ola de cálidos aplausos. Inscurado entre «Don’t Look Back in en ira» y la canción final de la noche, «Wonderwall» se sintió ligeramente apresurada. Introducido con una casualidad divertida («De todos modos, aquí está ‘Wonderwall'»), el gigante de karaoke podría haber sido mejor ubicado hacia el comienzo de la lista de canciones.

Y finalmente estaba «Champagne Supernova», en la que el crescendo vocal nasalmente vocal de Liam se bañó en remolino de guitarra eléctrica. La canción de siete minutos culminó con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el estadio MetLife mientras Liam se quedaba quieto, equilibrando una pandereta en su cabeza.

El espectáculo terminó, pero se produjo otra especie de bis en el viaje de 30 minutos a la ciudad de Nueva York, mientras los autos de tren zumbaban con los fanáticos de Oasis sacando los coros para «No mirar hacia atrás», «Wonderwall» y «Live Forever» una capella. Hubo parejas mayores que habían viajado desde el extranjero, fanáticos de 20 y 30 años que nunca pensaron que verían Oasis en vivo, y niños con camisas «Live Forever» que nacieron después de que la banda se rompió en 2009.

Me recordó a la señal de «siempre hemos amado» que seguía apareciendo en la pantalla en el concierto. Es posible que Oasis se haya roto, pero sus fanáticos se mantuvieron juntos. Existieron durante el paréntesis de 16 años de la banda y, aunque es bueno tener a Liam y Noel de nuevo, los fanáticos permanecerán después de que los hermanos inevitablemente decidan separarse nuevamente.

Después de que termina esta gira, el futuro de Oasis no está claro. La banda insiste en que no hay música nueva en camino, y su gerente ha llamado a la gira «la última vez». Aún así, si hay un consejo que los Gallaghers deberían tomar de su música, es este: no te vayas.