Galeca anuncia la primera directora ejecutiva

GalecaLa Sociedad de Críticos de Entretenimiento LGBTQ, ha anunciado que Diane Anderson-Minshall, ex CEO de Pride Media ha sido nombrado director ejecutivo, junto con una nueva junta directiva.

Anderson-Minshall será la primera mujer en liderar la organización LGBTQ+ periodismo. Como periodista, editor y autor, Anderson-Minshall se desempeñó anteriormente como director editorial de Out, The Advocate, Out Traveler y Pride.com, así como editor en jefe o editor de GO, Curve, Girlfriends, Alice, Plus, QSF, Passport y Over Our Backs. Ha recibido numerosos elogios, como Múltiples Premios GLAAD, Premios NLGJA y el Premio Golden Crown 2016 por una memoria.

«Estoy encantado de participar en este papel y trabajar con nuestros increíbles miembros de la junta, y la comunidad creativa más amplia para continuar amplificando las historias LGBTQ+», dijo Anderson-Minshall en un comunicado de prensa de Galeca. «Tenemos planes emocionantes para elevar el trabajo de nuestros críticos, celebrar la representación y conectarnos con el público de nuevas maneras».

Junto con el nuevo papel de Anderson-Minshall, el fundador John Griffiths dará un paso atrás de las operaciones diarias. Griffiths lanzó Galeca en 2009 para crear una comunidad para los críticos que cubren las historias y entretenimiento LGBTQ+.

«La impronta de John en Galeca y LGBTQ+ Media en general es indeleble», dijo Anderson-Minshall. «Me siento honrado de continuar su legado mientras introduce en un nuevo capítulo centrado en el crecimiento, la innovación e incluso un compromiso más profundo con el público y los creadores».

La Junta Directiva 2025-2027 incluirá a Walter Hickey ganador del Premio Pulitzer que regrese para su último mandato como presidente, autor y periodista Gerrick Kennedy unirse como vicepresidente; El escritor y actor de «Looper» Reuben Baron como tesorero, Grace Han de la película asiática Pulse que regresa para el último término como secretario, periodista internacional Triston Brewer que regresa como director de diversidad, Jorgie Rodríguez de POC Culture se unió como director de membresía y escritor de cultura Shelli Nicole que se desempeña como Director de Explicación y Director de Medios Sociales.