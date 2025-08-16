Gal Gadot dice que estaba decepcionada por los resultados de la taquilla de ‘Blancanieves’

Gal Gadot está dando su perspectiva sobre por qué la acción en vivo de Disney «Blanco como la nieve«Remake tuvo un rendimiento inferior en la taquilla.

Durante una aparición reciente en el programa de televisión israelí «Las charlas«En el que los invitados son entrevistados por individuos en el espectro del autismo, Gadot dijo que la pobre actuación de taquilla de» Blancanieves «se debió en parte a la» presión «en Hollywood para» hablar contra Israel «en medio del conflicto continuo con Palestina.

«Sabes, esto sucede mucho en varias industrias, incluida Hollywood», dijo. «Hay presión sobre las celebridades para hablar contra Israel. Y, ya sabes, sucedió».

Ella continuó: «Siempre puedo explicar y tratar de dar contexto sobre lo que está sucediendo aquí. Y siempre hago eso. Pero al final, la gente toma sus propias decisiones. Y me decepcionó que la película se viera increíblemente afectada por todo eso y que no funcionó bien en la taquilla. Pero así es como va. Ganas algunos, pierdes algo».

Junto a Gadot, la película protagonizó a Rachel Zegler como la titular princesa de Disney, Andrew Burnap como el encantador encendido Jonathan, Patrick Page como el espejo mágico y Ansu Kabia como el cazador.

A pesar de la pobre recepción comercial, Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman estaba interesado en la «Blancanieves» Escribiendo en su reseña«Con toda la agitación que acumula el mundo real, pensarías que podría haber cosas más importantes para inflar en controversias que los querfuffles previos al lanzamiento que han afectado a ‘Blancanieves’. Resulta que esta es una de las mejores adaptaciones de acción en vivo de una función animada de Disney.