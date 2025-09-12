Gaikindo tiene un nuevo presidente general

Yakarta, Viva – Asociación de industrias de vehículos motorizados indonesios (Gaikindo) es una asociación oficial que alberga actores de la industria automotriz en el país. Esta organización juega un papel importante en el apoyo al crecimiento del sector automotriz, que es uno de los pilares de la economía nacional. Además, Gaikindo también fomenta activamente el desarrollo de la tecnología de vehículos según las tendencias globales.

Con los años, Gaikindo ha sido un foro para la comunicación entre el gobierno y las empresas automotrices. A través de diversas actividades, esta organización está tratando de encontrar soluciones a los desafíos industriales que a menudo cambian en el desarrollo del mercado. No es de extrañar que el liderazgo en Gaikindo sea siempre una preocupación.

A medida que aumentan los desafíos globales, incluida la transición a vehículos ecológicos, se requiere que Gaikindo continúe adaptándose. El apoyo regulatorio, la estrategia posterior, la política fiscal se convierte en una parte inseparable del papel de esta asociación. Por lo tanto, la determinación de la nueva gestión siempre se considera crucial para la dirección futura de la industria automotriz indonesia.

En la Junta General miembro de XX (RUA) que tuvo lugar en Yakarta, el miércoles 10 de septiembre de 2025, Gaikindo estableció la Junta de Administración para el período 2025-2028. Esta importante decisión dio a luz a la cifra de un nuevo presidente general que lideraría la organización. Putu juli ardika Nombrado oficialmente para reemplazar a Yohannes Nangoi.

El nombre Putu Juli no es desconocido en los oídos de la industria automotriz. Anteriormente, había ocupado un puesto importante en el Ministerio de Industria (Kemenperin). Sus puestos estratégicos incluyen el Director General de Industrias de Metal, Maquinaria, Transporte y Electrónica (ILMate), así como el Director General de la Industria Agro.

En su viaje en el Ministerio de Industria, Putu Juli participó en varios temas automotrices importantes. Participó en la compilación de regulaciones relacionadas con los vehículos eléctricos a la política posterior de los componentes industriales. Esta experiencia se considera una capital fuerte para liderar a Gaikindo en medio de una era de transición de vehículos ecológica.

«Muchas gracias por su apoyo y cooperación hasta ahora y en el futuro. Los saludos son saludables y entusiastas», dijo, citado Viva Automotive Desde la página oficial, viernes 12 de septiembre de 2025.

La gran tarea ahora está esperando su liderazgo. Una de las principales cosas es acelerar la adopción de vehículos eléctricos en el mercado interno. La industria automotriz requiere la política correcta para que las personas confíen cada vez más en recurrir a vehículos ecológicos.

Además, la condición del mercado de automóviles aún enfrenta presión. Basado en los datos de Gaikindo, las ventas de ventas completas de enero -agosto de 2025 solo alcanzaron 500,951 unidades. Esa cifra cayó un 10,6 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Se anunció oficialmente la composición de la nueva gestión de Gaikindo para el período 2025-2028. Putu Juli Ardika se alineó como el presidente general, acompañado por Anton Kemal Tasli Kumonty como el presidente diario. Kukuh Kumara todavía ocupa el puesto de Secretario General, mientras que las filas del Presidente y el Tesorero están llenos de varias figuras automotrices nacionales.