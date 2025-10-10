Gafas Ray-Ban Meta Display y banda neuronal: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

y Ray Ban han dado el siguiente paso en la incorporación de gafas inteligentes con el lanzamiento de Ray-Ban Display & Neural Band, y la tecnología portátil es ahora disponible para comprar en Best Buy.

El sistema de próxima generación que fusiona una pantalla integrada a todo color con una pulsera controlada por gestos. El lanzamiento marca la última evolución en la asociación actual de las marcas y su intento más audaz hasta el momento de fusionar diseño, inteligencia artificial y utilidad cotidiana.

Gafas con pantalla Meta Ray-Ban

El Pantalla y banda neuronalque se vende por $ 799, cayó el 30 de septiembre, y Best Buy actúa como el minorista exclusivo que ofrece demostraciones en la tienda antes de la compra. A diferencia de las gafas inteligentes Ray-Ban anteriores de Meta, que se pueden comprar en línea a través de Meta o minoristas selectos, Display & Neural Band solo se puede pedir después de una prueba en persona, una medida deliberada destinada a resaltar la tecnología visual más avanzada del producto.

Las gafas proyectan texto, imágenes y respuestas de IA directamente en la lente derecha utilizando tecnología de microproyector y guía de ondas, creando una superposición que parece flotar sin problemas frente a los ojos del usuario. Junto con Neural Band, un accesorio de muñeca liviano con sensores de electromiografía, los usuarios pueden navegar por los menús, desplazarse por las notificaciones o seleccionar comandos utilizando movimientos sutiles de los dedos en lugar de controles táctiles o indicaciones de voz.

Otras características incluyen traducción y subtítulos en tiempo real, una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles para fotos y videos con manos libres, audio de oído abierto para llamadas y música y duración de la batería de hasta seis horas de uso activo. Un estuche de carga portátil extiende el uso total a aproximadamente 30 horas. Los marcos están disponibles con lentes solares y transparentes, incluidos lentes de transición que se ajustan a las condiciones de iluminación, y todos son compatibles con prescripción.

En Best Buy, los clientes pueden programar una demostración práctica en ubicaciones seleccionadas en todo el país, donde asociados capacitados los guían sobre la funcionalidad y el ajuste de los anteojos. Sólo después de la demostración se podrá comprar el producto. El lanzamiento marca un cambio estratégico para Meta, que está enfatizando las experiencias táctiles en persona después de años de promover productos de realidad mixta principalmente en línea. Al asociarse con Best Buy como su punto de venta minorista exclusivo de gran formato, Meta apuesta por el descubrimiento en la tienda para ayudar a superar las dudas de los consumidores respecto de las gafas de alta tecnología.