Connor Storrie Puede que no esté nominada para un Globo de Oro esta noche, pero la estrella de “Heated Rivalry” se destacó como una de las favoritas del estilo en la alfombra de Beverly Hilton con un estilo retro, salmonete y todo.

El actor llegó con un esmoquin Saint Laurent elegantemente confeccionado por Anthony Vaccarello, que presentaba una rica chaqueta de grano de poudre negra con solapas de pico sedosas y pantalones de talle alto a juego acentuados con sutiles rayas laterales de satén. Debajo, una impecable camisa de popelina de algodón blanca y una delgada corbata negra de satén de seda le dieron al conjunto una silueta refinada y estilizada, mientras que las botas Chelsea de Saint Laurent en cuero granulado agregaron una dosis de frescura deliberadamente informal. Un delicado pin de solapa Jean Schlumberger de Tiffany & Co. completó el look.

La estrella de su conjunto, sin embargo, fueron un par de gafas de sol de aviador de Saint Laurent. Las gafas de sol SL97 anclaron el look con una arrogancia inconfundible de los años 70. Storrie está lejos de ser la única estrella que completa su atuendo con un par de gafas de sol. El accesorio se ha convertido en un elemento básico de la moda de la alfombra roja. Jacob Elordi, Michael B. Jordan, Glenn Powell, Adam Brody y Miley Cyrus se pusieron lentes polarizados en el Globos de Oroy la mayoría de ellos cuentan con el mismo alto precio de diseñador que sus trajes y vestidos.

Storrie terminó en el escenario junto a Hudson Williams mientras presentaba el premio al mejor actor de reparto en una serie de televisión. «Lo siento, es un poco estresante estar aquí en nuestros primeros Globos de Oro», dijo Storrie mientras se estremecía dramatizada. Hudson ofreció un consejo desde el escenario, señalando las escenas humeantes, a menudo sin ropa, que compartieron en la pantalla: «Simplemente respira profundamente e imagina a todos en la audiencia… Ya sabes».

