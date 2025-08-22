Gael García Bernal Sci-Fi Film ‘Otro End’ se vende al amanecer para nosotros

Sunrise Films ha adquirido los derechos de distribución de los EE. UU. A la película de ciencia ficción poco convencional del director italiano Piero Messina «Otro final«Protagonizada por Gael García Bernal y Renate reinsve («La peor persona del mundo») estrella como amantes atrapados en un vínculo inusual.

Sunrise Films, una compañía de producción y distribución con sede en el Reino Unido dirigida por Rupert Preston y Nigel Williams, adquirió la película del Studio TF1 de Francia.

El plan es lanzar «Otro End» en los cines de EE. UU. El 19 de septiembre.

Ubicado en un futuro cercano cuando existe una nueva tecnología que puede volver a poner la conciencia de una persona muerta en un cuerpo vivo en un intento de aliviar el dolor de la separación, la película en inglés ve a Bernal Play Sal, un hombre que pierde a su esposa. Reinsve interpreta a Zoe, la mujer que alquila su cuerpo para la implantación de la conciencia de la esposa de Bernal. Completando el elenco están Bérénice Bejo, como la hermana de Sal, Ebe, y

Olivia Williams («Dune: Profecy»).

«Otro End», que se estrenó positivamente del Festival de Cine de Berlín 2024, se produce

por la película índigo de Italia con Rai Cinema. Marca el seguimiento de Messina a «The Wait» protagonizado por Juliette Binoche, que se había lanzado desde Venecia.

«El melancólico romance de ciencia ficción de Piero Messina tiene demasiados antepasados ​​obvios para que sus giros empaqueten mucha sorpresa, pero el atractivo elenco y el cine pulido ofrecen placeres propios», escribió la crítica Jessica Kiang en ella en ella. Variedad revisar.

El jefe de la distribución internacional de Sunrise e internacional, Andrew Nerger, llamó a «Otro End» «una película rara que logra ser profundamente conmovedor y visualmente audaz», dijo en un comunicado, y agregó: «Con la visión singular de Piero Messina y un extraordinario elenco internacional, estamos orgullosos de traer esta hermosa historia a los audiencias estadounidenses».



