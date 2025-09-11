Gadkari alega que la crítica de E20 fue una ‘campaña de redes sociales’ pagadas para atacarlo







Ministro de la Unión para Camino El transporte y las autopistas, Nitin Gadkari, alegó el jueves que el reciente alboroto de las redes sociales sobre la introducción del 20 por ciento de gasolina mezclada con etanol (E20) era parte de una «campaña pagada» dirigida a atacarlo políticamente, informó la agencia de noticias PTI.

Hablando en la Convención Anual de la Sociedad de Fabricantes de Automóviles Indios (SIAM), Gadkari dijo que ya había claridad sobre el programa E20 entre todas las partes interesadas, incluida la industria del automóvil.

«Esta campaña de redes sociales fue una campaña pagada. Fue contra el etanol y debía atacarme políticamente», el Ministro de la Unión agregado, según PTI.

La controversia ganó impulso recientemente cuando el partido del Congreso acusó a Gadkari de un conflicto de intereses, alegando que había estado «presionando agresivamente» para la producción de etanol, mientras que sus dos hijos estaban asociados con empresas involucradas en la fabricación de etanol y que se había «beneficiado» de la política de etanol del gobierno.

El Oposición había desafiado al primer ministro Narendra Modi a iniciar una investigación por parte del Lokpal en el asunto.

Las preocupaciones sobre el impacto del combustible E20 en el rendimiento del vehículo, particularmente una disminución reportada en el kilometraje y el daño potencial para las piezas del motor, provocó un debate generalizado en línea, y algunos usuarios reclaman una caída de hasta un 20 por ciento en la economía de combustible.

Cuando se le pregunta sobre los desafíos de implementación del programa E20, Charlatán dijo que todos los organismos relevantes, incluida la Asociación de Investigación Automotriz de India (ARAI) y Siam, ya habían compartido sus hallazgos técnicos.

«Además, el fallo de la Corte Suprema también es muy clara sobre esto», agregó el ministro, según PTI.

«Simplemente diré que sea lo que sea, no había verdad en él. Todo ha sido aclarado», dijo Gadkari con firmeza.

Continuó enfatizando la importancia económica de la mezcla de etanol, señalando que el proyecto de ley anual de importación de combustible de la India es de casi Rs 22 lakh millones de rupias.

«E20 es un sustituto de importación. Es rentable, libre de contaminación e indígena», dijo, y agregó que la política apoya la visión del primer ministro Narendra Modi de hacer que la India sea autosuficiente.

«Si estos Rs 22 lakh crore van a la economía india en lugar de las importaciones de combustible, ¿quién se beneficiará? ¿No debería hacerse?» preguntó.

Gadkari también destacó que el movimiento para producir etanol a partir del maíz había llevado a una ganancia inesperada para los agricultores indios, con Rs 45,000 millones de rupias en beneficios. Señaló que estados como Uttar Pradesh Y Bihar había registrado la producción de parachoques este año.

«Nuestra tasa de crecimiento agrícola es muy baja. Por lo tanto, esta diversificación de la agricultura hacia el sector energético y eléctrico no es incorrecta en beneficio de los agricultores», concluyó.

(Con entradas PTI)





Fuente