Gadchiroli: Top Insurgent maoísta celebrado durante el reconocimiento del bosque para el sabotaje







La policía de Gadchiroli en Maharashtra ha arrestado un notorio maoísta Insurgente, Shankar Bhima Mahaka, quien supuestamente estaba realizando reconocimiento en el área del bosque de Tadgaon con la intención de llevar a cabo un ataque de sabotaje.

El jugador de 32 años, miembro del Bhamragad Dalam, fue detenido el sábado, durante una operación de peinado por dos equipos de operaciones especiales anti-maoístas en la jungla Tirkameta, bajo la estación de policía de Tadgaon en la subdivisión de Bhamragad.

Grandes antecedentes penales e intereses de NIA

Mahaka es un acusado buscado en múltiples casos maoístas, incluidos asesinatos, incidentes provocados e incidentes relacionados con IED. Estaba en el radar de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) en relación con un caso de asesinato, y el gobierno de Maharashtra había anunciado una recompensa de Rs 2 lakh por su arresto.

Su arresto trae el número total de maoístas atrapados por Policía de Gadchiroli Desde enero de 2022 a 109, subrayando el éxito de la campaña anti-naxal en curso en la región.

La policía confirmó la participación de Mahaka en un ataque incendio de 2022, en el que 19 vehículos (con un valor de Rs 2 millones de rupias) participaron en la construcción de carreteras en la ruta Dhodraj – Irpanar -Pengunda fueron incendiados por maoístas. El incidente fue registrado en la Estación de Sub-Police de Laheri (Crimen No. 01/2022), y Mahaka ahora ha sido arrestado formalmente en relación con el caso.

Mahaka enfrenta un total de cuatro casos penales, incluido uno para incendios provocados, uno para asesinato y dos para otros delitos relacionados con el maoísta.

En 2023, supuestamente participó en el asesinato de un civil inocente en la aldea de Penguda.

Participación de larga data en actividades maoístas

2016–2021: sirvió como miembro de la milicia de enero en el atuendo maoísta.

2021–22: reclutado en el Bhamragad Dalam como miembro a tiempo completo.

Desde 2022: operado activamente en el cinturón forestal parayanar, recolectando inteligencia sobre los movimientos policiales y ayudando en operaciones destructivas.

Detalles de la operación y liderazgo

La operación de arresto exitosa se llevó a cabo bajo la estrecha supervisión de oficiales superiores del Maharashtra Policía. Liderando la operación estaba Sandeep Patil, inspector general especial de policía (operaciones anti-naxales), junto con Ankit Goyal, inspector general adjunto de policía de la Cordillera Gadchiroli.

La coordinación en el suelo fue administrada por Neelotpal, Superintendente de Policía, Gadchiroli y M. Ramesh, Superintendente de Policía (Operaciones) adicionales. El equipo también incluyó a Satya Sai Karthik, SP adicional de Aheri (Pranhita), Vishal Nagargoje, Diputado SP (Operaciones) y Ajay Kokate, oficial de policía subdivisional (SDPO) de Bhamragad.

La operación fue ejecutada por la Unidad de Operaciones Especiales, cuyo personal detuvo con éxito al hardcore maoist después de la vigilancia estratégica y la inteligencia de campo.

Después del arresto, el Superintendente de Policía Neelotpal declaró que la policía de Gadchiroli intensificaría aún más las operaciones anti-maoístas en las regiones forestales para romper la red de extremismo de izquierda en el distrito. Emitió una apelación renovada a los maoístas activos para abandonar la violencia y aprovechar la rendición del gobierno y rehabilitación política.

Neelotpal enfatizó que aquellos que eligen rendirse tendrán la oportunidad de reintegrarse a la sociedad con dignidad y respeto, alentándolos a dejar atrás el camino de la violencia y comenzar una vida pacífica.





