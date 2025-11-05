GAC Aion i60 IDR 200 millones, Ertiga vs XL7 Hybrid y motocicleta con equipaje gigante

Jacarta – El martes 4 de noviembre de 2025, Viva Automotriz Abre el día con tres novedades que harán temblar tu cartera y tu garaje. De un SUV eléctrico Aión GAC i60 que se puede pedir por 200 millones de IDR (EV e híbrido), comparación de Ertiga vs. XL7 Híbrido la diferencia es de sólo 11 millones de IDR, por una fila de scooters equipaje jumbo es adecuado para hacer giras, ¡aquí están los artículos más populares que debes leer antes de partir!

1. Coche nuevo GAC Aion Rp. Se pueden pedir 200 millones, hay variantes eléctricas e híbridas

El SUV compacto GAC Aion i60 (4.685×1.854×1.660 mm, ancho de banda 2.775 mm) abre pedidos anticipados en China desde 119.800 yuanes (Rp. 280,1 millones) para vehículos eléctricos y 126.800 yuanes (Rp. 296,8 millones) para EREV, luces LED duales, DRL de tipo pasante y aleación de 18-19 pulgadas. Ruedas, tirador oculto, portón trasero eléctrico. Cabina premium 3 temas de color, pantalla flotante, rueda de desplazamiento, 32 luces ambientales, ADAS GSD+NDA+HPA; Listo para competir con el Aion V con precios con una buena relación calidad-precio. Leer más.

2. Comparación de Suzuki Ertiga Híbrido vs último XL7 híbrido noviembre de 2025

Ertiga híbrido GX AT Rp. 285,9 millones, sólo Rp. 11,1 millones diferentes del XL7 Hybrid BETA AT Rp. 297 millones; Ambos son ISG + iones de litio, motor híbrido suave de 1,5 L, pero el Ertiga es más suave para la ciudad, el XL7 es más potente (distancia al suelo + neumáticos grandes) adecuado para carreteras en mal estado. Elige Ertiga si la comodidad familiar es una prioridad, XL7 si necesitas una imagen cruzada; la diferencia de decenas de millones se siente como «sólo un paso» a través del crédito. Leer más.

3. Filas de motos con capacidad para guardar muchas cosas, aptas para viajes largos.

La Honda Forza 250 tiene una capacidad de maletero de 48 litros (2 integrales), ideal para Yamaha para viajar sin mochila. Fuerza y Leer más.