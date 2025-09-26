Gabrielle Union adopta el ‘poder del pivote’ en los negocios

Unión Gabrielle Tiene una carrera multifacética como actriz, productora, autora y empresaria. En los negocios, ha aprendido a rodar con los altibajos y abrazar el cambio.

«Es el poder del pivote», dijo Union el jueves en el Variedad Cumbre de entretenimiento y tecnología en West Hollywood. «Cuando no funciona o no se sienta bien en mi alma, estoy perdiendo el sueño. Está mal. Tengo que pivotar y no hay vergüenza en mi juego. No me gustó; no funcionó para mí. Voy a intentarlo de nuevo».

Union fue honrado en el evento con Variedad Premio inaugural de impacto empresarial, presentado por Wells Fargo. El kudo celebra a un individuo en entretenimiento cuyo impacto y logros demuestran su éxito al conectarse con el público a través del emprendimiento.

Union fue seleccionado como el destinatario de este año para cofundar con orgullo, una marca sostenible de cuidado del bebé con productos diseñados para bebés de color. Ella fundó la compañía con su esposo y la ex estrella de la NBA Dwyane Wade. Union también es el cofundador de la línea de productos del cuidado del cabello impecable y la marca de bocadillos saludables para niños Bitsy’s.

Mientras aceptaba el premio, Union reflexionó sobre cómo su deseo inquebrantable de servir a las comunidades desfavorecidas sentaron las bases para empresas comerciales.

«Todo lo que quería hacer era ayudar y asegurarme de que cubriera a los más vulnerables mientras centré las necesidades, deseos, deseos y temores de las personas que han sido históricamente marginadas», dijo Union. «Cuando hago eso en mis artes y emprendimiento, mi alma canta. Eso es a lo que todo se reduce».

Después de la presentación del premio, Union se sentó para preguntas y respuestas sinceras con Angelique Jackson, Variedad Escritora de entretenimiento senior, para discutir cómo aprovecha el éxito de su carrera para tener un impacto.

Union es mejor conocido por sus roles en «10 cosas que odio de ti», «tráelo», «Ella es todo eso» y «Ser Mary Jane». Más recientemente, ella produjo la película de Amazon «The Idea of ​​You» y The Bet+ Docuseries «My Journey to 50».

Union dijo que se dio cuenta del poder que ejerció para tener un impacto cuando participó en su primera gira de prensa importante, para la película de 2003 «Bad Boys II».

En la película, Union interpretó el interés amoroso por el personaje de Will Smith, el detective Mike Lowrey. Recordó los titulares fijos en sus comentarios sobre sus escenas de besos como un momento crucial en el que entendió su influencia y cómo podría usarla para ayudar a los demás.

«Si bien tenía ese micrófono en la mano, sabía que podía decir la verdad al poder y hacer un cambio real», dijo. «Esa fue la primera vez que pensé, ‘Wow, la gente me está escuchando, están imprimiendo lo que estoy diciendo y viaja por el mundo. Así que debería decir algo de sustancia que ayuda más que solo yo'».

Mientras discutía su viaje con el uso de sus antecedentes de entretenimiento para construir una línea de productos de consumo de marca, Union acreditó su éxito para permanecer consistente y transparente con la audiencia que ha cultivado desde que comenzó su carrera a principios de la década de 1990.

«Nunca he traicionado esa confianza, y eso me permite contar diferentes tipos de historias y crear empresas que centren las más vulnerables», dijo «. Si esas personas pueden confiar en que tengo sus mejores intereses en el corazón y voy a hacer lo correcto por ellas, puedo hacer cualquier cosa «.

Como empresaria, Union también habló de la experiencia en la creación de nuevas empresas. Tres años después de lanzar su línea impecable del cuidado del cabello, la relanzó en 2020 con una nueva línea de productos después de revisar los problemas de accesibilidad, ingredientes y otros factores comerciales.

La conversación también tocó el 25 aniversario de la exitosa película de Union 2000 «Trae It On». Y ella reflexionó sobre el arco de su carrera y lo que se necesitó para descubrir su voz en Hollywood.

«Si nunca tienes acceso para mirar detrás de la cortina para ver cómo se hace la salchicha, piensas que lo que te muestran es todo lo que hay», dijo Union. «El segundo me miré detrás de la cortina, dije: ‘Oh, infierno, no'».

Se inspiró para expandir su trabajo más allá de la actuación. «Hay más en esto», dijo Union. «Quería ser parte de hacer que eso sucediera. Quería ser parte de cómo se hace la salchicha y no solo comer lo que me entregó».