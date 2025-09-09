Gabinete de reorganización de los agricultores Merdeka Apoyo Prabowo: Compromiso del gobierno para mejorar el rendimiento

Yakarta, Viva – Presidente Agricultores Indonesia, Don Muzakir apoya completamente los pasos del presidente Prabowo Subianto revisó el gabinete en remodelación El último anunciado el lunes pasado.

Según Don, el decreto presidencial de Prabowo es una forma de coraje, así como un fuerte compromiso para mejorar el desempeño del gobierno y responder a las necesidades de las personas. Él consideró, reorganización del gabinete No solo un cambio de asientos, sino una estrategia para acelerar el desarrollo nacional.

«Nosotros, de Merdeka Indonesia, apoyamos plenamente la decisión del presidente Prabowo. Ciertamente tiene una consideración cuidadosa, y creemos que esta reorganización traerá bien a la nación, especialmente para los agricultores y el sector alimentario que es una prioridad», dijo Don Muzakir en su declaración oficial, martes 9 de septiembre de 2025.

Don afirmó que los agricultores indonesios Merdeka Indonesia creían que el presidente Prabowo colocaría las mejores figuras que pudieron trabajar rápido, visionario y cerca de la gente. Además, enfatizó la importancia de la sinergia del ministerio relacionado con el mundo de la agricultura para que los programas para el bienestar de los agricultores puedan funcionar de manera más efectiva.

«Los agricultores son la cabeza de la seguridad alimentaria nacional. Esta reorganización, si Dios quiere, será un nuevo impulso para fortalecer el sector agrícola y supervisar los ideales de Indonesia como un granero mundial de alimentos», agregó.

Como organización que supervisa activamente el tema de la agricultura y el bienestar de los agricultores, Merdeka Indonesia Tani dijo que está listo para colaborar con el gobierno. Don espera que la reorganización del gabinete realizada por el presidente Prabowo sea el comienzo de la aceleración de la transformación hacia el Gold Indonesia 2045.

El presidente Prabowo Subianto realizó una revisión del gabinete rojo y blanco el lunes 8 de septiembre de 2025 ayer. Uno que fue reemplazado fue Sri Mulyani. El presidente Prabowo Subianto nombró a Purbaya Yudhi Sadewa como el nuevo ministro de finanzas.

No solo en el Ministerio de Finanzas, la reorganización también tuvo lugar en otros 4 ministerios. Cada uno es el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Kemenko Polkam), el Ministerio de Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI), el Ministerio de Cooperativas (Kemenkop) y el Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora).