Gabby’s Dollhouse Video GameS se lanzó (Roundup de noticias de juegos)

Se ha lanzado un videojuego «Gabby’s Dollhouse» basado en la popular serie de niños de Netflix y su próxima película de DreamWorks.

Disponible el viernes en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, y PC a través de Steam y Microsoft Store, el juego se titula «Gabby’s Dollhouse: Ready to Party».

Según los productos y experiencias universales y el desarrollador de juegos absolutos, «Esta nueva aventura narrativa 3D invita a los jugadores a unirse a Gabby y Pandy Paws mientras se preparan para una gran celebración. Usando la catavator de la casa de muñecas, los jugadores exploran una vibrante casa de muñecas llena de habitaciones coloridas, cada una explosión con actividades únicas, docenas de mini juegos y deliciosas sorpresas».

Lanzando antes del lanzamiento teatral del 26 de septiembre de «Gabby’s Dollhouse: The Movie», el juego está «diseñado para fomentar la imaginación y la exploración, los jugadores pueden experimentar el juego solo o unirse con un amigo en el modo cooperativo local, con el Jugador 1 asumiendo el papel de Gabby y el jugador 2 como Pandy Paws».

«Estamos emocionados de poner la magia de esta serie en manos de familias de todo el mundo con el lanzamiento de ‘Dreamworks Gabby’s Dollhouse: listo para la fiesta», dijo Stephanie Malham, directora gerente de los juegos absolutos. «‘Gabby’s Dollhouse’ resuena tan fuertemente con las familias debido a su corazón, imaginación y positividad. Dar vida a ese mundo a través del juego interactivo nos permite involucrar a los fanáticos de una manera completamente nueva que fomenta la creatividad y el descubrimiento compartido».

Mire el trailer de «Gabby’s Dollhouse: Ready to Party» en el video a continuación.

