Gabbar de verificación de hechos; ¿por qué no?







Como es cierto para las películas que se convierten en fábulas o historias que se convierten en leyendas, suficientes mitos las rodean, con el tiempo. Antes de que hubiera noticias falsas de que AI podía tomar en serio, había preguntas de cuestionarios que no teníamos más remedio que admitir sumariamente como hechos.

Solo justo entonces que llamo al guionista Javed Akhtar para verificar si Gabbar de su guión Sholay (1975) se basó, de hecho, en un notorio bandido de la década de 1950, Gabbar Singh Gujjar, nacido en 1926, Dang Village, Madhya Pradesh, conocido por cortar las partes del cuerpo de los policías?

Javed, del dúo de escritura de guiones Salim-Javed, responde inmediatamente: «No. Lo llamamos Gabbar Singh, porque nos encantó el sonido».

Dacoit con barbudo, aburrido, masticador del tabaco, Gabbar Singh, hijo de Hari Singh, en fatiga del ejército, el villano de cabra (más grande de todos los tiempos), aterrorizando a la aldea de Ramgarh, en Sholay (1975) de Ramesh Sippy, fue interpretado por Amjad Khan (1940-92).

En la secuencia de apertura, Gabbar Va, «Arrey Oh, Sambha …», que aparentemente vino de cómo Dhobi de Amjad se dirigiría a su esposa, «Arrey Oh, Shanti …» Dato divertido. «No es cierto», dice Javed.

«Amjad fue un recién llegado. No va a cambiar lo que hay en un [Salim-Javed] guion. Él nunca afirmó eso tampoco «. El nombre, Sambha, Javed Remembers, vino del nombre de un Dacoit en una película marathi que había visto.

El guionista de la película Javed Akhtar. Pic/Rane Ashish

En cuanto a ese diálogo en sí, surge del narcisismo de un hombre, que apenas enumeraba sus logros, incluida la recompensa en su cabeza, colocada por el estado. Por lo tanto, él llama a su minion: «¡Arrey oh, Sambha (Mac Mohan)! Kitna Inaam Rakkhe Hai Sarkar Hum Par?»

Para su investigación, según un boletín de trivia en mi bandeja de entrada, Amjad leyó el libro sobre Dacoits, Abhishapt Chambal, escrito por el periodista Taron Kumar Bhaduri, padre de Jaya bhadurii (también en Sholay). Si/no/tal vez?

Javed dice: «No soy consciente. El hecho es que Amjad fue traído a bordo en el último minuto, porque [OG Gabbar] Danny Denzongpa tuvo que retirarse, debido a las citas.

«Había dos villanos prominentes para elegir, en aquel entonces: Pran y Prem Nath. Ambos demasiado ocupados para evitar esos muchos días con tan poco tiempo».

Javed había notado por primera vez a Amjad en un festival juvenil en la Universidad de Vikram, Ujjain, cuando representaba a su universidad en concursos de elocución y discusión grupal.

Amjad había realizado una obra de teatro para Universidad de BombayJaved recuerda: “Creo que fue Ae Mere Watan Ke Logon, dirigido por su hermano, Imtiaz [who became an actor]. Amjad interpretó a un oficial del ejército sij. ¡Era brillante! «

Cuando se discutió el lanzamiento (de último minuto) para el villano de Sholay, Javed dice: “Salim Sahab me recordó de [actor] El hijo de Jayant [that is, Amjad] Había mencionado durante años «. Alguien Javed había visto actuar en 1953, probado en pantalla, en 1973.

Desde entonces, Gabbar se ha fusionado con la mitología india popular. Naturalmente, ha cobrado vida con analogías recurrentes para connotar puro mal. Por ejemplo, el político del Congreso Rahul Gandhi llamando a GST (2017), introducido por el gobierno de BJP, ¡como Gabbar Singh Tax!

Gabbar explica la extorsión como impuesto para proteger a Ramgarh contra sí mismo que, según él, es justo. Sholay es, por supuesto, esencialmente una película del POV de Thakur (Sanjiv Kumar) vs Gabbar, donde Jai (Amitabh Bachchan) y Veeru (Dharmendra) son en el mejor de los casos, incluso alivio cómico.

Gabbar terminó La familia de ThakurCuando este último era un oficial de policía que sirve. Thakur es más tarde un anciano, buscando venganza. Solo que Gabbar no ha envejecido un año desde que se conocieron. Gabbar, note, permanece sin edad; Y no solo metafóricamente.

Incluso en la cultura pop, con canciones convencionales (‘Gabbar Singh Yeh Keh Kar Gaya’; 100 Days, 1991), Films (Gabbar de Akshay Kumar está de regreso, 2015), que todavía lleva su nombre.

En las 3 horas, 15 minutos de Sholay, Gabbar, con un comportamiento frío, líneas lacónicas, está en la pantalla, durante nueve minutos. Eso es todo. ¿Cómo explicas esto?

Javed dice: «No podemos. Pero desde que preguntaste, subconscientemente, siento que nos atraen las personas libres de culpa, miedo, ley, moralidad …

«Incluso en un zoológico, un niño se ve con los ojos abiertos, asombrados, en un tigre que come hombre». En 1976, Gabbar asesinosamente malvado se convirtió en un ambassador de marca para las galletas de glucosa-D de Britannia, dirigidas a los niños.

Al leer la guión de diálogo, tanto Sanjiv como Amitabh deseaban interpretar a Gabbar. Esto es cierto, Javed verifica instantáneamente. Amitabh finalmente cumplió su deseo, como Babban, para Gabbar, en el remake de Sholay, Ram Gopal Varma Ki Aag (2007). «No, no he visto esa película», Javed es igualmente rápido para replicar!

En el Sholay original, Gabbar es asesinado por Thakur. La junta de censura alteró ese final con que él fuera arrestado, en su lugar. Dado que Gabbar todavía estaba vivo, ¿seguramente la idea de una secuela centrada en él debe haber ocurrido a los Sippys, o Salim-Javed?

Javed recuerda: «No. La única vez que pensé en una secuela fue para el Sr. India». Que tenía el súper villano, Mogambo (Amrish Puri), por supuesto.

En cualquier caso, Shaan (1980) de Sippy, igualmente una aventura de acción múltiple, en una configuración urbana, escrita por Salim-Javed, fue una ‘secuela de espíritu’ para Sholay. Eso tenía a Shakaal (Kulbhushan Kharbanda), inspirado en Bond-Villain, Blofeld.

Javed siente: «Shaan se comparó injustamente. Sería imposible estar a la altura de Sholay. Ahora, la gente encuentra interesante a Shaan, una vez que lo ven en la televisión». ¿En qué se diferencia Gabbar de Mogambo y Shakaal? «Gabbar es más real», argumenta.

¿Qué es común entre ellos? Javed dice: «Son villanos, con dignidad. No desean a las mujeres. No son lecheros».

Mayank Shekhar intenta dar sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @Mayankw14 Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente