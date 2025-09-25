G-Dragon está en PUBG Mobile

VIVA – Mundo deportes electrónicos animado nuevamente con una gran colaboración. PUBG Mobile Oficialmente presentó una colaboración con Global Dragon Artist, quien comenzó a ser disfrutado por los jugadores del 19 de septiembre al 31 de octubre de 2025.

Leer también: Archery a caballo del equipo de tallado del equipo de Indonesia en el Campeonato Mundial de los Estados Unidos



«D-Dragon trae su estilo icónico a PUBG: Battlegrounds y PUBG Mobile, disponible en PUBG Mobile a partir de hoy», en la declaración oficial de PUBG Mobile.

En esta colaboración, los jugadores pueden obtener una variedad de elementos exclusivos con D-Dragon Temed. Dos conjuntos de disfraces especiales, el conjunto de atuendos PMO D-Dragon y el conjunto de atuendos del escenario D-Dragon están listos para fortalecer la aparición de personajes en el campo de batalla.

Leer también: Filipinas y Estados Unidos probaron la dura competencia de Superliga Junior 2025



No solo eso, también hay armas con diseños únicos como übermensch-M16A4 que se pueden actualizar al nivel 5, Graffiti Reverie-M24 con coloridos motivos de tartán y una bandeja icónica D-Dragon.

Leer también: Koni puede estar lleno de apoyo total en el entrenamiento deportivo del Ministerio del Interior.



No te detengas allí, los jugadores también pueden abrir el avatar de colaboración D-Dragon, el marco de avatar de colaboración y tres emotriz exclusivo de los éxitos D-Dragon, a saber, «Home Sweet Home», «Power» y «Take Me» de su último álbum en 2025, übermensch. La presencia de este emote trae la energía típica de D-Dragon directamente al juego.

Para enriquecer la experiencia, PUBG Mobile también preparó un evento temático especial con premios adicionales. Los detalles completos están disponibles en los juegos y canales oficiales de PUBG Mobile.

Se puede acceder a la colaboración PUBG Mobile X D-Dragon hasta el 31 de octubre de 2025. Los jugadores pueden descargar PUBG Mobile de forma gratuita a través de la App Store y la tienda Google Play para buscar artículos exclusivos.