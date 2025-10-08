Future Film Coalition incorpora a Jax Deluca como director ejecutivo interino

El Coalición cinematográfica del futuro ha designado Jax Deluca como nuevo director ejecutivo interino de la empresa. Con este puesto, Deluca ayudará a liderar el lanzamiento de la membresía nacional de la FFC, desarrollará la red y la estrategia del grupo, además de ayudar a asegurar recursos y protecciones de políticas públicas.

Durante su mandato en el Fondo Nacional de las Artes, Deluca supervisó más de $50 millones en inversión pública en las artes a través de programas federales de concesión de subvenciones y encabezó iniciativas nacionales como el Independent Film & Media Arts Group. Anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de Squeaky Wheel Film & Media Arts Center, y actualmente es becaria de Cine Documental de Interés Público en el Centro Shorenstein de Medios, Política y Políticas Públicas de la Escuela Kennedy de Harvard.

«El cine independiente sustenta los medios de vida en todo el país, desde artistas hasta pequeñas empresas y trabajadores de la industria en una diversidad de habilidades y oficios», dijo Deluca en un comunicado. «Con la Future Film Coalition, estamos construyendo un movimiento muy necesario, uno que invita al sector cinematográfico independiente de EE. UU. a unir fuerzas para luchar contra los desequilibrios del mercado, educar a los responsables políticos y defender políticas que fomenten el espíritu empresarial y sirvan al bien público. Es verdaderamente un honor hacer avanzar esta coalición en un momento tan crítico».

La FFC se formó este año con el objetivo de unir a organizaciones y profesionales del cine independiente para defender los esfuerzos para asegurar visibilidad, recursos y protecciones de políticas públicas para la industria.

«Estamos encantados de que Jax se una a esta coalición dinámica. El liderazgo de Jax se basa en una profunda investigación de campo y experiencia práctica con las realidades que enfrentan quienes trabajan de forma independiente en el sector cinematográfico», dijo Jon Reiss, presidente de la junta directiva de FFC, en un comunicado. «Su capacidad para conectar datos, conocimiento de políticas y visión creativa la convierte en la líder ideal para la etapa formativa de FFC».