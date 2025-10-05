Futura patrulla de automóviles de policía sin ningún agente en ella

Miami, Viva – Las últimas innovaciones en el mundo de la policía están robando atención pública. El laboratorio policial con la oficina del sheriff de Miami-Dade presentó oficialmente el primer vehículo de patrulla autónomo en los Estados Unidos. Este vehículo es apodado Policía de Patrulla de Patrulla de tierra no tripulada o Pug.

Leer también: Suzuki Jimny se convirtió oficialmente en un auto policial, su trabajo era hacer una sonrisa



Pug es promocionado como «el primer vehículo de patrulla autónomo de la nación» o futuro auto de patrulla en la tierra del tío Sam. Aunque técnicamente solo un automóvil sin policía, su papel se considera más grande. Se predice que su presencia será un multiplicador para la fuerza de la policía.

Según el laboratorio policial, PUG puede aumentar la eficiencia, ampliar el rango de patrullas y agregar una capa de seguridad pública. Este auto no está destinado a reemplazar a la policía humana. Por el contrario, esta tecnología se creó para que las autoridades puedan centrarse más en tareas complejas que no requieren un toque humano.

Leer también: Molesto en un auto de la policía recortado cuando el atasco de tráfico, conductor: Wak Wok Wak Wok, ¿tengo que volar así?



Citado por Viva Automotive de CarscoopsDomingo 5 de octubre de 2025, Director Ejecutivo de Policing Lab, Marjolijn Brugging, enfatizó que Pug estaba presente para aumentar la conciencia situacional. Además, este vehículo también puede automatizar tareas de rutina que generalmente llevan mucho tiempo. Como resultado, la policía puede concentrarse más en el manejo de casos grandes.

La base de los vehículos Pug proviene de la empresa de servicios públicos del Interceptor de la Policía de Ford, que ya es popular entre la policía estadounidense. Con la tecnología autónoma de Perrone Robotics, este automóvil puede patrullar de forma independiente en un área propensa al crimen. Su presencia en el camino se considera una forma de prevención, así como un antídoto del crimen.

Leer también: Miembros de GRIB fugitivos que queman autos de policía se rindieron



No solo patrulla, Pug también funciona como un centro de supervisión móvil. Este automóvil está equipado con varias cámaras, sistemas de imágenes térmicas y lectores automáticos de matrícula. De hecho, hay un lanzador de drones para expandir el alcance del monitoreo al aire.

La combinación tecnológica permite a PUG proporcionar información en tiempo real al centro de comando. Si hay una matrícula sospechosa detectada, el sistema inmediatamente envía una advertencia. La policía puede intervenir inmediatamente cuando realmente sea necesario.

Aunque prometedor, PUG todavía está en la etapa inicial de implementación. Para el principio, este vehículo será asignado a la Oficina de Asuntos Comunitarios. También aparecerá en varios eventos públicos para obtener aportes directamente de la comunidad.

Este programa de prueba durará un año completo. El enfoque principal de las pruebas es la velocidad de la respuesta, los efectos de la prevención penal, la seguridad policial y la confianza pública. Los datos recopilados serán la base de si PUG es adecuado para su uso de manera más amplia o no.