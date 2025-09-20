Fútbol universitario Las mejores apuestas ATS Semana 4, 3:30 pm Ventana

Para fútbol americano universitario Semana 4, estos saqueos de 3:30 son la carne y las papas de una deliciosa comida de tres platos. Después de que hayamos ganado nuestro dinero en la pizarra del mediodía, nos daremos la vuelta al juego más grande de la semana con Auburn viajando a Norman para enfrentarse a Oklahoma. Y lávelo con Nebraska que acoge a Michigan simultáneamente.

Aquí están mis jugadas favoritas contra la propagación en la ventana de la tarde.

La mejor apuesta: Oregon -20.5 Primera mitad se extiende

En una rivalidad anteriormente conocida como «La Guerra Civil», a estos dos equipos no se gustan. No en serio, se odian.

Esta será la 130ª interpretación de todos los tiempos de Oregon vs Oregon State y los Ducks han dominado las dos últimas reuniones. Bad Blood solo te llevará tan lejos cuando juegas contra un equipo superior.

Si este no fuera un ángulo de rivalidad, los Ducks probablemente estarían poniendo más de 40 puntos en casa contra un equipo de 0-3 Beavers. El estado de Oregon acaba de obtener los frenos que los de Texas Tech ellos les vencieron, su temporada ya ha terminado, no están en un real conferencia.

Dan Lanning es un sociópata que vive para humillar a los entrenadores de fútbol universitario y creo que esta semana no será diferente. Estoy jugando la primera línea de la primera mitad con el pretexto de que asumen el número 2 de Penn State la próxima semana y probablemente tendrán a los titulares a la mitad.

Creo que este número es una jugada sin duda con los titulares de Oregon que dominan las aperturas 30 y se obtienen la mitad.

Auburn viaja a Oklahoma en el enfrentamiento del top 25

Si eres un fanático de la SEC, esto salta como un juego que ganan los Auburn Tigers. Aparentemente, todos los años perderán cuatro en la conferencia ante Kentucky, Vandy y otros principales equipos de la SEC. Pero en estos lugares contra los 15 mejores equipos, constantemente logran el malestar.

La diferencia este año? Auburn ocupa el puesto 22 en el juego. No está pasando por alto a los Tigres, ya que traen al ex mariscal de campo de Oklahoma, Jackson Arnold, a Norman.

Arnold salió corriendo de la ciudad después de perder ante tres de cada cuatro oponentes clasificados en la segunda temporada como el mariscal de campo de los Sooners la temporada pasada.

Ha llevado a Auburn a un récord invicto de 3-0 para comenzar el año, pero creo que es un poco de oro de los tontos. Sus piernas son emocionantes, pero no ha demostrado ser ese pasador de bolsillo de precisión que necesita estar en un juego como este.

Su ex entrenador en jefe, Brett Venables, no solo conoce a su antiguo mariscal de campo por dentro y por fuera, sino que tiene experiencia dejando de correr a los mariscales de campo en el pasado. La temporada pasada, Venables interpretó a Jalen Milroe, Lanorris Sellers y Payton Thorne de Auburn.

Thorne tenía 23 yardas en 17 acarreos, los vendedores tenían 28 yardas en 13 acarreos, y Jalen Milroe tuvo un miserable siete yardas en 15 intentos.

Oklahoma se apoyará en su defensa de carrera y usará la ventaja del campo local para subir a su ex compañero de equipo.

Dame el Boomer Sooners -6.5.

Nebraska es un perdedor doméstico

Este podría ser uno de esos juegos de Big Ten que simplemente lanzas y disfrutas. Es esencialmente una elección con los Wolverines de Michigan que vienen al camino para enfrentarse a los Huskers de maíz de Nebraska. Los Wolverines son favoritos de 1.5 puntos y es por eso que creo que el valor radica en Nebraska.

Nebraska tiene un excelente entorno casero, y Michigan está comenzando al verdadero estudiante de primer año Bryce Underwood. Underwood está 0-1 en la carretera con una derrota ante Oklahoma en la que completó solo nueve pases.

Además, Michigan estará sin su entrenador en jefe Sherrone Moore, que está sirviendo el juego dos de su suspensión.

La discapacidad para Nebraska se encuentra en una defensa de carrera que ha sido horrible esta temporada a un ataque con un ataque apresurado en Michigan que realmente está tomando forma.

Pero me pondré del lado del entorno de la carretera para un 21º Michigan, en el puesto 21, y tomaré a Nebraska invicto en la línea de dinero al mejor precio que pueda encontrar.

Juegos de bonificación

Otras jugadas que me gustan incluyen UConn -20.5 en casa. Están llegando a las pérdidas de tiempo extra hacia atrás y son más de tres touchdowns mejores que Ball State. Todo dependerá de cómo se recuperen emocionalmente de dos decepciones gigantes.

Duke -2.5. Duke abrió como favoritos de 3.5 puntos, pero desde entonces se ha apostado. NC State tiene 3-0 con tres victorias cercanas sobre los malos oponentes. Duke está en casa y creo que esta línea te dice mucho. Si Vegas no puede dar puntos del equipo invictos contra un oponente de 1-2, hay una razón.

Liberty +280 en la línea de dinero. Liberty ha sido la segunda mayor decepción esta temporada (Notre Dame). Tenían altas expectativas durante el verano y han salido a un inicio de 1-2. Organizan un equipo de 1-1 JMU que ciertamente puede vencerlos, pero este equipo de Liberty tiene una de las mejores defensas de pase del país. Espero que las llamas les dé problemas para dejar la puerta abierta en el último cuarto en casa. Ciertamente no es un bloqueo, pero +280 es un número jugoso si quieres un perro ML.