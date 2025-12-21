Fútbol de Nebraska: lo que significa la salida de Raiola

Getty

Cuando el prospecto mariscal de campo de cinco estrellas Dylan Raiola cambió su compromiso de Georgia y firmó con Nebraska hace dos años, Husker Nation se emocionó. Estaba en marcha una era nueva y más brillante.

Pero esa era duró poco. Y no sólo porque Raiola ha optado por entrar en el Portal de Transferencias después de dos temporadas en Lincoln.

Sin duda, si hubiera optado por quedarse, Raiola habría entrado en su temporada junior no solo como el mariscal de campo titular de los Huskers, sino también como uno de los mejores pasadores que regresan en la conferencia Big Ten. ¿Pero habría sido eso lo mejor para el futuro a largo plazo de Nebraska?

Raiola es un pasador súper talentoso que ha modelado su juego según el campeón del Super Bowl Patrick Mahomes. Sin embargo, carece del juego de pies de Mahomes, elige correr raramente y sufre 54 capturas mientras registra 152 yardas negativas de ofensiva «corriente» durante sus dos temporadas vistiendo de rojo. No hay duda de que La incapacidad de Raiola para ser una amenaza en carrera ha obstaculizado la ofensiva de Rhule. Y aunque la decisión de ingresar al portal fue de Raiola (y su familia), cada vez parece más que Rhule estaba igualmente listo para seguir adelante.

Los seguidores de Husker desde hace mucho tiempo recordarán que cuando el entrenador del Salón de la Fama, Tom Osborne, tomó el mando en Nebraska a partir de la temporada de fútbol de 1972, los dos veces campeones nacionales defensores presentaban una ofensiva de ataque aéreo de estilo profesional, con receptores como el ganador del Trofeo Heisman Johnny Rodgers y el futuro NFL pasadores como David Humm y Vince Ferragamo. Nebraska fue una potencia durante la década de 1970… pero con una ofensiva orientada al pase, simplemente no pudieron abrirse paso y superar a los Oklahoma Sooners.

Osborne observó a los equipos de OU de Barry Switzer correr el balón mejor que nadie fuera de la ofensiva de horquilla, y cuando llegó la década de 1980, había cambiado de marcha y había pasado a una versión de formación I de la ofensiva de Triple Opción. Esos equipos estaban liderados por mariscales de campo de doble amenaza como Turner Gill, Steve Taylor, Tommie Frazier (quien no fue despedido ni una sola vez durante la temporada de 1995) y Scott Frost; los dos últimos guiaron a los equipos de Osborne a sus primeros Campeonatos Nacionales (1994, ’95 y ’97) desde 1971. (Llamar a cada uno de los llamadores de señales de Osborne «doble amenaza» podría ser demasiado amable. Había QB que corrían primero como Mickey Joseph, que tuvo más que una pequeña dificultad cuando se le pidió que lanzara la pelota exitosamente.)

Osborne encontró sus mayores éxitos con un mariscal de campo móvil/corredor… y una línea ofensiva que sobresalía en el bloqueo de carreras. Se las arreglaron protegiendo al pasador en gran medida ejecutando jugadas de pase fuera de formaciones de carrera, de manera muy similar a lo que hacen las academias de servicio hoy.

Como Nittany de Penn State leones Defensor durante sus días como jugador universitario, Matt Rhule vio de cerca parte del físico de Nebraska, y cuando aceptó el trabajo en Lincoln después del desastroso final de la era de entrenador de Frost en 2022, buscó el consejo de Osborne. Sin duda, eso incluía la mejor manera de volver a lo que había sido tan exitoso para la Gran Roja en su día.

Incluido de manera destacada en eso habría estado el juego terrestre del mariscal de campo.

Una de las primeras cosas que hizo Rhule cuando asumió el cargo por primera vez fue permitir que el sólido pasador Casey Thompson se fuera a través del Portal de Transferencias. Luego trajo al ex QB opcional de Georgia Tech, Jeff Sims, a través del portal para agregarlo a la sala de mariscales de campo con Chubba Purdy y Heinrich Haarberg. Los tres eran mariscales de campo que corrían primero y tenían una capacidad de pase limitada. Por diversas razones, ninguno pudo acelerar la ofensiva de Husker. La inclinación por las pérdidas de balón jugó un papel importante.

Entonces llegó Raiola.

Comenzando como un verdadero estudiante de primer año, Raiola tuvo esas dos temporadas sólidas en Nebraska, llevando a los Huskers a apariciones consecutivas en bolos, pero sin poder derrotar a un oponente clasificado. Ha habido muchos problemas con la ofensiva, incluida la protección del pase y la capacidad de correr en la zona roja o en yardas cortas. Incluso con un pasador estrella bajo el centro, la ofensiva podría sumar sólo 22 puntos por partido contra la competencia Power Four.

La fisicalidad faltaba (y falta). ¿El hecho de que el QB sea parte de la solución del juego terrestre ayudaría a solucionar ese problema?

Ahora que se está pasando la página de la era Raiola, espere que Rhule preste atención al consejo de Osborne y se asegure de que sus QB sean amenazas tanto con los pies como con los brazos.