Fútbol de Colorado: reflexionando sobre la temporada pasada

Getty

Los Colorado Buffaloes están en casa durante las vacaciones, viendo fútbol por televisión y preguntándose qué pasó exactamente con una temporada que terminó antes de lo previsto.

Incluso después de perder los servicios del ganador del Trofeo Heisman, Travis Hunter, y del mariscal de campo estrella Shedeur Sanders, se suponía que el equipo del entrenador en jefe Deion Sanders sería al menos un factor en la búsqueda del título de la conferencia Big 12 la temporada pasada. Pero sin sus dos incondicionales y mientras estaban plagados de una ofensiva inconsistente… que finalmente llevó a una defensa exhausta y sin vida, los Buffs terminaron la temporada con una racha de cinco derrotas consecutivas y se perdieron un juego de bolos en un año en el que hubo muchas oportunidades.

Deion Sanders, que no es alguien que se sienta y simplemente acepta las cosas y espera un cambio, hizo una incorporación importante y potencialmente impactante a su cuerpo técnico. Sanders alteró su rumbo y no contrató a un viejo NFL amigo o incluso un conocido. En lugar de eso, contrató a un joven que no conocía anteriormente, pero que lo idolatraba mientras crecía. La nueva Coordinadora Ofensiva de Colorado, Brennan Marion, no es sólo un niño con un viejo libro de autógrafos. Es una verdadera historia de pobreza a (con suerte) riqueza, el creador de un sistema ofensivo que combina viejas ideas, como emplear la Triple Opción, con nuevas, como el ataque acelerado sin reuniones que había estado de moda en las últimas temporadas, si no tanto últimamente. Marion llama a su sistema la ofensiva «Go-Go», que lleva el nombre de el genero musical eso incluía un ritmo de batería constante y sin pausas entre canciones.

La “ofensiva Go-Go” llegará a Boulder esta primaveracon la esperanza de aprovechar las defensas confusas y la gran altitud para desgastar a los oponentes. Va rápido y nunca se detiene. Al menos ese es el plan.

La ofensiva Go-Go sigue siendo una gran incógnita para los jugadores de Colorado

Pero, ¿la idea de cambiar la filosofía ofensiva está ahuyentando a algunos Búfalos actuales importantes que tal vez no entienden cuál podría ser su papel en ello?

A medida que llegó el inicio de los playoffs de fútbol americano universitario, las salidas anunciadas de la plantilla actual de Colorado han aumentado de manera constante. Los últimos en declarar sus intenciones de dejar Boulder incluyen espalda versátil Dre’Lon Millerun velocista esquivo que jugó como receptor, corredor e incluso como “mariscal de campo salvaje” para CU la temporada pasada. Miller y el tackle defensivo Tawfig Thomas elevan el número actual a 13 Buffs que se dirigen al portal cuando se abra el 2 de enero.Dakota del Norte.

Se pensó que un ataque ofensivo más nuevo y más abierto sería atractivo para los jugadores de posición hábil que regresarán para la temporada 2026. En cambio, el receptor abierto Omarion Miller y ahora Dre’Lon Miller ya han optado por no participar. El programa se prepara para aún más deserciones.

Lo que aún está por determinar es qué tan “nueva” será realmente la Go Go Offense.

Por supuesto, nada en el fútbol es realmente nuevo… simplemente está reenvasado. El modus operandi de Marion ha sido utilizar más corredores que receptores, como un equipo de academia de servicio. Juegue más rápido, canse a la defensa y luego golpéelos con un gran pase cuando no lo esperen. Si (cuando) funciona, ilumina el marcador… como cuando Marion era el OC en la UNLV y los Rebels tuvieron marca de 19-8 y promediaron más de 36 puntos por juego durante sus dos temporadas allí.

La desventaja de jugar rápido es desgastar tu propia defensa

Cuando no funciona, desgasta a tu propia defensa, que puede encontrarse en el campo durante el doble de jugadas de las que están acostumbradas a jugar. Ésa es la desventaja de jugar rápido y es la razón por la que el “tempo” ofensivo normal de dos minutos no se utiliza durante partidos completos.

Si eres Deion, no tienes nada que perder… excepto unos cuantos jugadores más que llegan al portal. El ex OC Pat Shurmur (cuyo despido nunca fue anunciado) fue muy estándar en la forma en que dirigió las cosas, y la ofensiva de CU se volvió obsoleta. Para que Colorado compita con equipos como Texas Tech, BYU y Utah, que tienen más recursos para asegurar mejores plantillas, el enfoque Go Go Offensive parece tener mucho sentido.

Siempre que Sanders y su personal puedan tener suficientes jugadores destacados disponibles para ejecutarlo.