Fuso ahora tiene un camión súper largo

Jacarta – El crecimiento de la industria logística en Indonesia, que está respaldado por la expansión de la red de carreteras de peaje y las mejoras en la infraestructura de transporte nacional, ha impulsado un aumento en la necesidad de vehículos de transporte de gran capacidad.

Los actores empresariales ahora buscan camión que no sólo es resistente y eficiente, sino que también es capaz de transportar grandes volúmenes de carga para viajes de larga distancia en rutas por carretera.

Respondiendo a esta tendencia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) presentó la variante más nueva en el segmento de camiones de servicio mediano (MDT), concretamente el Fighter.

«Vemos un comportamiento de los clientes en el sector logístico que requiere vehículos que no sólo sean resistentes, sino también capaces de transportar grandes volúmenes de carga a velocidades óptimas en carreteras asfaltadas», afirmó Aji Jaya, director de ventas y marketing de KTB, citado por VIVA Otomotif en un comunicado oficial, el jueves 23 de octubre de 2025.

Este camión viene con dimensiones «súper largas» que, según se afirma, pueden adaptarse a las necesidades de las empresas de logística modernas que exigen eficiencia y velocidad de distribución.

Este modelo tiene una distancia entre ejes de 7.190 mm y una longitud total de 11.925 mm, lo que lo convierte en uno de los camiones con el tamaño de chasis más largo de su clase. Este diseño permite la instalación de una carrocería de gran capacidad para maximizar el volumen de carga útil.

De esta manera, los camiones pueden transportar más mercancías en un solo viaje, por lo que aumenta la eficiencia operativa y se pueden reducir los costos de distribución.

En términos de prestaciones, este vehículo está equipado con un motor 6M60 que produce 240 caballos de fuerza y ​​80 kgm de torque. Esta potencia se canaliza a través de una transmisión de 6 velocidades con una relación final de 7.166, que proporciona una combinación de gran potencia y agilidad en recorridos urbanos e interprovinciales.

Este camión con una configuración de chasis largo está diseñado específicamente para operaciones en rutas por carretera, como entrega de bienes de consumo, logística y carga interurbana.