Fuse Media Partners con el comediante Kevin «Kevonstage» Fredericks

Medios de comunicación ha presentado una nueva asociación con el comediante y autor más vendido del New York Times, Kevin «Kevonstage» Fredericks. Como parte de la colaboración, KevonStage desarrollará una programación original y conducida culturalmente en la cartera de Fuse Media. Los suscriptores FUSE+ obtendrán acceso a un nuevo contenido a partir del 1 de octubre.

La asociación traerá varios de sus títulos exclusivamente al servicio de transmisión de suscripción de Fuse, Fuse+, incluido «venir al escenario», «Crafts & Cocktails», «Black Card Off Seakaway», «Una comedia en el lugar de trabajo», «Las personas negras no hacen improvisación», «¡Eso es gorra» y «¿Qué es bueno?»

«Estamos en un momento en el que los creadores no solo hacen contenido, estamos construyendo movimientos. En asociación con Fuse Media, puedo hacer lo que amo, creo, reír y compartir historias que importan, con una compañía tan apasionada de la cultura como yo», dijo Fredericks en una declaración. «Esto no es solo un trato; es una oportunidad para expandir cómo se ve el entretenimiento y quién puede darle forma. Estamos haciendo algo más grande que contenido; estamos teniendo impacto».

La colaboración de Fredericks y Fuse destacará a los colaboradores frecuentes, incluidos Tim Chantarangsu, Tony Baker, Angel Laketa Moore, Tye Tribbett y Tahir Moore. Según Fuse Media, esta colaboración cumplirá su misión de «amplificar diversas voces y conectarse con audiencias multiculturales jóvenes».

Fredericks es la estrella, creadora y productor ejecutiva de «Churchy» de BET+. Sus créditos incluyen «A Black Lady Sketch Show» de HBO, «Black Love» de Amazon Prime y «Dads Just Don’t Entiend» de Will Smith, que organizó para Facebook Watch. Fredericks también ha producido la serie Snapchat de Will Smith «Will From Home» y escrito o producido para AwesomenessTV, Nickelodeon, All Def y MTV.

«Con una voz que es divertida, sin filtro y profundamente identificable, KevonStage encarna la próxima generación de entretenimiento impulsado por el creador», dijo el CEO de Fuse Media, Miguel Roggero, en un comunicado. «Esta asociación refleja el cambio más amplio que estamos viendo en la industria, donde los creadores auténticos no son solo talento, son líderes culturales que redefinen lo que el público quiere y dónde lo quieren».

Fuse ha alcanzado recientemente asociaciones con Weezy y Big Freedia.

Aquí hay un teaser para el trabajo de Fredericks con Fuse: