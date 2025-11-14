‘Fuse’, con Marjorie Estiano, debut de ‘Under Pressure’ Helmers

Pedro Waddington y “Fuse” (“Precisamos Falar”) de Rebeca Diniz comienza con una secuencia aterradora: Tres primos adolescentes acosan a un inmigrante sin hogar que duerme en un cajero automático. Las consecuencias del escalofriante acto que sigue guían el dilema ético en el corazón de su primer largometraje, que compite en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Protagonizada por dos de los actores más populares de Brasil, Marjorie Estiano (“Under Pressure”) y Alexandre Nero (“Empire”), el thriller psicológico está inspirado en la novela más vendida de Herman Koch “La cena” y adaptado a la pantalla por Sérgio Goldenberg y George Moura para la importante productora brasileña Conspiração Filmes. Comienza desde el impactante crimen para narrar las diferentes reacciones de los dos grupos de padres de los niños involucrados, una pareja conservadora de clase media y una pareja mucho más rica que incluye a un político que se postula para gobernador.

hablando con Variedad Antes de Huelva, los directores recuerdan que se unieron al proyecto por primera vez después de que Andrucha Waddington (“La casa de arena”, “Vitória”) lo rechazara por conflictos de programación. Luego, el veterano se incorporó como productor, con Diniz y Pedro Waddington trabajando en el guión ya existente junto con el equipo de redacción para hacerlo “más propio”.

«Fue un proyecto ligeramente inusual para una primera película porque tuvimos que apropiarnos del guión lo suficiente como para que pareciera que también era nuestro proyecto», dice Waddington. «El proyecto también fue concebido como una película híbrida para funcionar tanto en cine como en televisión, por lo que tenía algunas pautas y un lenguaje particular. Intentamos traducir lo que había en la página a nuestro propio idioma. Sergio, el guionista, fue increíblemente generoso en este proceso y logró que la película se sintiera nuestra, no sólo como si fueran pistoleros a sueldo».

El dúo de directores trabajó juntos por primera vez en la exitosa serie de procedimiento de Globoplay “Under Pressure”, donde también trabajaron con Estiano y Andrucha Waddington. “Nuestro trabajo en la serie nos permitió ganarnos la confianza de Conspiração para asumir este proyecto”, dice Diniz. El director señala cómo el lenguaje del cine y la televisión está cada vez más entrelazado, lo que permite a los creativos ser más flexibles a la hora de proyectos.

“Creo que las series están adoptando cada vez más el lenguaje cinematográfico; hoy vemos grandes nombres del cine haciendo televisión porque no es sólo algo que quiere el mercado, sino también el público”, añade. «Creo que necesitamos tener una conversación sobre la regulación de los streamers, pero eso es para otro día. Por ahora, creo que es interesante cómo podemos tener diferentes lenguajes y formatos disponibles para nosotros de manera creativa como directores».

El trabajo del dúo en “Under Pressure” también influiría en el tono de “Fuse”, dice Diniz. «Nuestro primer trabajo con ‘Under Pressure’ habló mucho a la sociedad brasileña a través de un formato de drama social, y ‘Fuse’ no está lejos de esa idea de tener el cine en un diálogo directo con la sociedad. Estamos interesados ​​en este tipo de profundidad e investigación de la naturaleza humana».

Cuando se les preguntó cómo se sintieron al entrar en el género, Waddington dice que la adaptación les llegó ya empaquetada como un thriller psicológico, pero decidieron acercarla un poco más a la sátira social. «El personaje de Marjorie plantea estas ideas ridículas como argumentos para salvar a su hijo, y todo es un poco cómico. Al mismo tiempo, sigue siendo realista porque existen personas como las que aparecen en la pantalla. Sobreprotectores, padres agresivos, están ahí fuera, así que queríamos mezclar estos elementos en la película».

El tono de la película se presta a complejas discusiones éticas, no sólo sobre el crimen y sus consecuencias, sino también sobre la situación política actual de Brasil. Aunque hace un guiño a la polarización política de un Brasil post-Bolsonaro, la película nunca aborda abiertamente al ex presidente del país y su retórica de derecha adoptada, que llegaría a dividir a familias y amigos en todo el país en los años posteriores a su mandato.

«Uno de los principales puntos fuertes de la película es que el debate central de la narrativa no es sobre izquierda o derecha», dice Waddington. «No se trata exactamente de política, sino de polarización, representada aquí por estas dos familias. Este desmoronamiento familiar debido a la política está muy presente hoy en día. Cuando se trata del conflicto entre los padres, las posturas se vuelven más turbias. La gente deja de creer en sus valores para salvar a sus propios hijos».

Diniz se hace eco de ese pensamiento: «Cuando los niños se ven involucrados en un crimen, las ideologías pierden su lugar ante los intereses y privilegios personales. Estas tensiones entre la política de izquierda y derecha tienen como telón de fondo este gran dilema ético. Hay un espacio para que la gente realmente se ponga en el lugar de estos personajes y se pregunte si serían o no éticos en esta situación».

En cuanto a que “Fuse” haya sido seleccionado para competir en Huelva, Diniz dice que es “un logro en sí mismo”. «Significa poder abrir un diálogo directo entre nuestro trabajo y una audiencia cinéfila exigente y diversa. Es importante llevar estas conversaciones sobre la sociedad y el cine brasileños a espacios internacionales. De esta manera, podemos tener un impacto más allá de la pantalla de cine».

“Brasil vive un momento increíble, ganando a lo grande en festivales y entregas de premios importantes”, añade Waddington. «Es fantástico cuando se trata de atraer atención y visibilidad a nuestro cine».