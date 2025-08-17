‘Furpetrator’ de Bangkok: Gato arrestado después de atacar a los agentes de policía







Un gato travieso pensó que podría salirse con la suya con el crimen de Pawfect. Un gato llamado Nub Tang fue arrestado y acusado de asalto por oficiales atacantes en Bangkok. El lindo ‘Furpetrator’ fue traído a una estación de policía por un ciudadano preocupado, que la encontró deambulando por las calles con un arnés rosa. Sin embargo, los oficiales obtuvieron más de lo que negociaron al tomar el amigo peludo. Nub Tang recompensó a sus salvadores por rescatarla mordiendo y rascando a los oficiales de la estación. Pero este delincuente travieso no fue dejado tan fácilmente.

Se tomaron y circularon fotos de Nub Tang en las redes sociales para que el propietario pudiera reclamarla antes de cometer otros crímenes salvajes. Antes de reunirse con su dueño, posó para una foto fotográfica oficial y le entregaron un informe policial simulado, completo con sus huellas de patas. Decía: ‘Tenía hambre. No quise morder a nadie. No se emitieron multas por el delito. Se alentó a los usuarios de las redes sociales que querían adoptar NUB Tang a buscar su refugio local o adoptar algunos de los gatos que fueron rescatados.

Un cinoteta de teatro estonio, fue constructivo en su obra «Romula Ja Julia», que se centró en usar movimientos e interacciones de docenas de vehículos para narrar la hermosa historia de amor. Un camión de rally para Romeo con su Ford rojo magníficamente encerado como Juliet, los villanos malvados de la trágica cuento, Tybalt y Mercutio, fueron entretejidos en dos excavadoras. Todo con sus cubos de metal colgantes. Al arrasar este proyecto, alcanzaron la fama y la gloria mundial por su interpretación de lo que un Clásico de shakespeare puede ser hoy. Además, se elogiaron los yesos inusuales con cabeza de metal por su actuación de acero. ¡Básicamente estaban rodando con las ideas concretas! Y estamos aquí para ello.

Sr. Peabody reencarnado

Después de derrochar la cita de preparación de su perro, espera que vuelvan a casa con un aspecto más lindo que antes, no como el Sr. Peabody, ¿verdad? Aparentemente, este no fue el caso con un usuario de Reddit de los Estados Unidos, quien mostró cómo los peluqueros salieron a casi todo el pelaje de su perro, dejándolo con solo un mechón de cabello en las orejas.

Corre la resaca

Consejos para ser famosos: prueba las curas inusuales para una resaca. Un hombre borracho sin hogar, Isaque dos Santos Pinho corrió una carrera de 8 km en chanclas en Garrafao do Norte, una ciudad en BrasilPara curar desesperadamente una mala resaca. Salió de la carrera con una medalla, una cabeza clara y la atención de Internet.

¡Entradas para una boda, por favor!

Si eres alguien que no puede ir a las bodas tan a menudo como quieras, ahora hay una solución para ti: ¡comprar boletos para la boda de alguien en línea! Esta nueva tendencia en Europa Muestra cómo no se puede perder una buena oportunidad de negocio en esta economía, incluso en su propia boda.

Descripción del trabajo ageist

¿Tomarías un trabajo de fotografía que espera que tengas experiencia relevante sin que el papel sea un trampolín en tu carrera, no te da ningún reconocimiento por tu trabajo y quiere que tengas 25 años? Una empresa del Reino Unido fue avergonzada recientemente en línea para esto.

El checo karen

Recientemente en PazueLa madre de un jugador de hockey decidió tomar el asunto en sus propias manos cuando tenía suficientes sanciones que se otorgaron contra el equipo de su hijo. Ella hizo lo que fácilmente podría convertirse en la peor pesadilla de un niño: entrar en la pista de hielo para discutir con los árbitros.





