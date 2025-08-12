Funko nombra el nuevo CEO: Josh Simon de Netflix

NetflixEl jefe de productos de consumo, Josh Simonha salido del streamer para convertirse en CEO en Funko.

Simon, quien sucede al CEO interino Mike Lunsford, comenzará en su nuevo papel el 1 de septiembre. También ha sido designado para la Junta Directiva de Funko, a partir de la misma fecha.

«Josh es un líder excepcional y su amplia experiencia en entretenimiento y productos de consumo es exactamente lo que necesita Funko en su próximo CEO», dijo el presidente de la junta de Funko, Charles Denson. «Además, aporta experiencia en operaciones, licencias y estrategia, adquiridas mientras sirve en roles de liderazgo senior en empresas tan estimadas como Netflix, Nike y Walt Disney Company. Estamos encantados de tenerlo como nuestro CEO mientras trabajamos para maximizar las importantes oportunidades de crecimiento que se avecinan».

Simon agregó: «Me siento honrado de unirme al equipo de Funko, una compañía icónica con una gran base de admiradores que admiro y respeto. La cultura pop, y el deseo de las personas de conectarse con las marcas de estilo de vida que aman, es más fuerte hoy que nunca. Hay muchas maneras en que podemos construir en el fandom de Funko y expandir nuestro negocio en beneficio de los clientes y accionistas».

