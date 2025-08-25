Fundado en el hogar, faltaba un lugar en el equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – futbolista Equipo nacional indonesio, Pratama Arhanse enfrenta a un momento difícil tanto en la vida personal como en la carrera futbolística. El hogar con una celebridad Azizah salsha Funcionó oficialmente después de que el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025, decidió que el segundo divorcio en la segunda sesión se mantuvo versiones o sin la presencia de ambas partes.

El portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahudin, reveló que la demanda de divorcio fue presentada directamente por Arhan el 1 de agosto de 2025. Debido a que tanto el demandante como el acusado no asistieron, el juez finalmente decidió el caso unilateralmente de acuerdo con el procedimiento.

Desde el pilar del equipo nacional hasta ser desalojados por jugadores naturalizados

La carrera de Arhan con el equipo nacional de Indonesia fue una vez insustituible. Desde su debut en la era de Shin Tae-yong, el niño de 23 años a la izquierda apareció 54 veces, donando tres goles y nueve asistencias. Su arma insignia en forma de lanzamiento largo también es a menudo un arma mortal de Garuda Merah Putih para desmantelar la defensa del oponente.

Arhan Pratama, Indonesia vs Equipo Nacional de Japón en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Sin embargo, la Edad de Oro ahora está comenzando a desvanecerse. La posición de Arhan en el equipo nacional desplazó lentamente por una fila de jugadores naturalizados. El entrenador Patrick Kluivert ya no puso su nombre en el equipo para el partido de la jornada de la FIFA contra el Líbano el 8 de septiembre.

En el sector de la izquierda, Kluivert prefiere confiar en jugadores naturalizados como Calvin Verdonk, Shayne Pattynama, Dean James, a Nathan Tjoe-A-On. Esta situación hace que Arhan aparezca en el equipo nacional cada vez más adelgazado.

Tiempos dobles difíciles

Con los hogares que están encallados y minutos de juego que están cada vez más limitados tanto en clubes como en equipos nacionales, Arhan ahora enfrenta uno de los períodos más severos en su carrera. De hecho, fue predicho como un futuro izquierdo de Indonesia que podría penetrar el nivel asiático.

Ahora, el público espera con ansias si Arhan puede surgir de esta difícil situación, reclamando el lugar en el club y el equipo nacional, además de restaurar su estatus como una de las estrellas de fútbol indonesias.