‘Fundación’ se renueva para la temporada 4 antes del final de la temporada 3

Apple TV+ ha renovado la epopeya de ciencia ficción «Base«Para la temporada 4, Variedad ha aprendido.

La noticia de la renovación se produce un día antes del final de la tercera temporada, que cae en Apple TV+ el 12 de septiembre. La loglina del final dice: «Gaal y la segunda fundación toman el vuelo a la mula cuando el legado del emperador sufre un golpe catastrófico».

«No hay una serie como ‘Foundation’ y nos sentimos afortunados y honrados de llevar la antorcha como co-showrunners a la cuarta temporada», dijo los co-showrunners y productores ejecutivos Ian Goldberg y David Kob. «Esperamos continuar la épica, emocional y narrada que definió las primeras tres temporadas del espectáculo, y trabajar junto a algunos de los socios creativos más talentosos y apasionados del negocio».

«Foundation» se basa en las historias de Isaac Asmiov del mismo nombre. El programa se debutó originalmente en 2021. El elenco de la temporada 3 incluye a Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur, PiLou Asbæk, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann y Rowena King.

«Ha sido fantástico ver ‘Foundation’ convertirse en un fenómeno tan global, con los fanáticos sintonizados desde todos los rincones del mundo», dijo Matt Cherniss, jefe de programación de Apple TV+. «Con cada nueva temporada, la emoción en torno a esta épica de ciencia ficción pionera sigue construyendo debido a la audaz narración de historias y el arte colectivo de este equipo extraordinariamente talentoso y creativo. Estamos emocionados de seguir explorando este universo juntos en la cuarta temporada».

«Foundation» es producida para Apple por Paramount Television Studios. Ian Goldberg y David Kob sirven como cophowrunners y productores ejecutivos para la cuarta temporada junto con Bill Bost, Pace, Michael Satrazemis, Robyn Asimov y David S. Goyer.