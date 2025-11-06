Funciones completas, Galaxy AI y batería que dura días

VIVA – Elegir reloj inteligente Lo ideal ahora no se trata sólo de la apariencia, sino también de las características que respaldan su estilo de vida. Samsungconvirtiéndose en una de las marcas que cuenta con una gran colección reloj inteligente con funciones completas que van desde monitoreo de salud, estado físico hasta productividad diaria.

Entonces, aquí hay recomendaciones para los mejores relojes inteligentes Samsung en 2025 que ofrecen una combinación de funciones avanzadas, una gran duración de la batería y una perfecta integración con el ecosistema Galaxy.

1. Galaxy Watch8 Clásico

Para quienes gustan del estilo elegante con un toque clásico, el Galaxy Watch8 Classic podría ser una opción atractiva. El diseño presenta una sensación premium adecuada para eventos formales e informales.

Más que solo apariencia, este reloj inteligente ofrece Galaxia IA para respaldar diversas actividades, incluida la función Energy Score que analiza la condición corporal en función del sueño, la actividad y la frecuencia cardíaca. También hay un Running Coach que proporciona orientación para el entrenamiento de carrera según las capacidades físicas del usuario.

2. Galaxy Watch8

Para los amantes del diseño minimalista, el Galaxy Watch8 parece más delgado y elegante. Este reloj inteligente está equipado con una función de Guía de hora de acostarse para ayudar a mejorar los patrones de sueño mediante el análisis de datos durante varios días.

Además, el soporte de Google Gemini permite a los usuarios acceder a horarios, información y diversos comandos simplemente mediante voz.

3. Reloj Galaxy Ultra

Para aquellos de ustedes que realizan actividades al aire libre con frecuencia, el Galaxy Watch Ultra es la mejor opción. Este reloj inteligente es resistente a temperaturas de hasta 55 °C, a una altitud de 9.000 metros y puede soportar una presión de agua de 10 ATM.

La batería también es extraordinaria, puede durar hasta 100 horas en modo económico. Impulsada por el último procesador de 3 nm, la pantalla Super AMOLED muestra imágenes nítidas con sensores de salud súper completos.

4. Galaxy Watch7

Diseñado para los amantes de los deportes, el Galaxy Watch7 viene con GPS de doble frecuencia y sensor bioactivo para un seguimiento preciso. La función Energy Score basada en Galaxy AI ayuda a comprender la condición corporal en profundidad.

También hay métricas de carrera avanzadas que analizan los pasos, la postura y la intensidad del entrenamiento. En total hay hasta 100 modos de deporte personalizables.

5. Galaxia Fit3

Si desea un reloj inteligente simple pero funcional, vale la pena considerar el Galaxy Fit3. Aunque es asequible, este dispositivo está equipado con funciones de salud como frecuencia cardíaca, seguimiento de pasos y calidad del sueño.