Funcionarios Sragen golpeados y pateados en la oficina de Kesbangpol

Sragen, VIVA – Una mujer de iniciales YEL (43), residente de Sidoharjo, Sragen Regency, fue víctima de abuso por parte de un hombre de iniciales DSW (39). El perpetrador golpeó y pateó a la víctima con una pistola de airsoft en la Oficina Gubernamental de Sragen Regency, Java Central, el lunes (10/13/2025).

La víctima, que tiene la condición de funcionario público (PNS), fue agredida en su oficina en la oficina de Kesbangpol, Sragen Regency. Inesperadamente, el perpetrador llegó repentinamente e inmediatamente lanzó violencia contra la víctima.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Sragen, AKP, Ardi Kurniawan, dijo que el perpetrador gritó a la víctima con graves amenazas.

La policía investiga la escena del crimen en la sala de trabajo de los funcionarios del complejo de oficinas gubernamentales de Sragen Regency. Foto : Mahfira Putri/tvOne/Sragen

«El perpetrador le gritó a la víctima: ‘Vamos, melu metu me, yen ra gelem tak pateni’ (Vamos, sal, si no quieres te mato), mientras le quitaba el velo a la víctima», explicó AKP Ardi, el martes (14/10/2025).

Al ver este incidente, varios compañeros de trabajo de la víctima, entre ellos Candra Kristiawan y Galih Setyo Nugroho, intentaron intervenir. Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron porque el perpetrador sacó de su bolso un objeto parecido a un arma de fuego.

«El autor inmediatamente apuntó con el objeto a un compañero de trabajo que intentó intervenir. Después apuntó con el arma a la víctima», continuó Ardi.

La cosa no se detuvo ahí, el perpetrador usó el arma de airsoft para golpear a la víctima varias veces, luego pateó el cuerpo de la víctima antes de finalmente huir.

Como resultado de esta brutal acción, la víctima sufrió graves heridas, entre ellas hemorragia en el lado izquierdo de la cabeza, laceraciones en la muñeca derecha y hematomas en el brazo derecho y la pierna izquierda.

Después del incidente, la víctima lo denunció inmediatamente a la policía de Sragen. La policía que recibió el informe investigó inmediatamente la escena del crimen (TKP) y actuó rápidamente para arrestar al perpetrador.

«Sólo unas horas después del incidente, alrededor de las 13.30 horas del mismo día, la Unidad de Resmob de la Policía Sragen logró arrestar al perpetrador. El perpetrador fue asegurado en el garaje de PT ICA en el área de Kebakkramat, Karanganyar», explicó AKP Ardi.

A partir de los resultados del examen, se descubrió que DSW era un empleado privado de Karanganyar y reincidente en casos de drogas y robo. La policía también obtuvo pruebas: una pistola de airsoft que se utilizó en el asalto.