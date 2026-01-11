Funcionarios iraníes sugieren arrestar a Donald Trump, ¿por qué?

IránVIVA – Alto funcionario iraní y conocido ideólogo, Hassan Rahimpour Azghadi, reveló que Irán debe arrestar al presidente de los Estados Unidos. Donald Trump. Justo lo que hizo Trump contra presidente de venezuela, Nicolás Maduro.

Hassan hizo esta declaración en respuesta a la actitud de Washington ante las protestas en Irán.

«Dada la actitud de Trump, todas las formas de operaciones en territorio estadounidense en todos los estados y ciudades, incluidas las operaciones destructivas como las llevadas a cabo aquí, pueden considerarse legítimas… contra funcionarios estadounidenses y partes asociadas con ellos», dijo Azghadi, citado por los servicios internacionales de Irán, el lunes 12 de enero de 2026. Añadió que

Donald Trump debe pagar las consecuencias de sus acciones, tanto mientras esté en el cargo como después de que termine su mandato

«Irán debe hacer (arrestar) a Trump como lo hizo con Maduro. Trump debe pagar por sus acciones, tanto mientras esté en el cargo como después de que termine su presidencia, y personalmente espero que Trump pueda ser arrestado», dijo.

Para su información, en las últimas dos semanas, Irán ha sido sacudido nuevamente por una ola de manifestaciones masivas provocadas por una fuerte caída económica y la caída de la moneda iraní. Las protestas que comenzaron con demandas económicas ahora se han convertido en duras críticas al gobierno.

Las manifestaciones que se han producido desde finales de diciembre de 2025 también se han saldado con víctimas. Con base en datos del Grupo de Derechos Humanos Hengaw, se informó que al menos 25 personas fueron asesinadas, entre ellas cuatro menores de edad. Mientras tanto, la red de activistas HRANA cifró la cifra en al menos 29 muertos y 1.203 personas arrestadas hasta el 5 de enero.

Tras la ola de protestas masivas que se están produciendo en Irán desde hace un tiempo, Donald Trump también ha advertido sobre amenazas al país. Trump dijo el viernes 9 de enero que su partido no dudaría en intervenir para ayudar a los manifestantes.

«Será mejor que no empieces a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar. Sólo espero que los manifestantes en Irán estén a salvo, porque es un lugar peligroso en este momento», dijo Trump citado por Reuters, el lunes 12 de enero de 2026.