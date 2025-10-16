Funcionarios de la Federación Iraquí de Fútbol enojados con los aficionados debido a que la selección nacional no se clasificó directamente para la Copa Mundial 2026

VIVA – Equipo nacional iraquí no calificó directamente para Copa del Mundo 2026 después de terminar en segundo lugar en la clasificación final de la cuarta ronda de clasificación.

Después de vencer a la selección nacional de Indonesia por 1-0, Irak Sólo empató 0-0 contra Arabia Saudita en el último partido, el 15 de octubre de 2025. Este resultado no fue suficiente para que Irak se clasificara directamente para el Mundial de 2026.

Después del partido en el estadio Rey Abdullah de Jeddah, reinó el caos. Los aficionados iraquíes expresaron su enojo contra los funcionarios de la Federación Iraquí de Fútbol (IFA) después de que su país no lograra clasificarse directamente para el prestigioso torneo.

Arabia Saudita se proclamó campeona de la cuarta ronda del Grupo B Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática. Por otro lado, Irak tuvo que tragar el trago amargo porque sólo terminó segundo y tuvo que jugar los playoffs para mantener sus esperanzas de aparecer en este evento de cuatro años.

Este fracaso encendió inmediatamente las emociones de los partidarios iraquíes. En un video que circuló ampliamente en las redes sociales, se vio a varios fanáticos enloquecidos en el área VIP del estadio, expresando su decepción ante los funcionarios de la IFA presentes en el lugar.

Uno de los seguidores que vestía una camiseta negra incluso se atrevió a subir a la barandilla VIP mientras gritaba a los funcionarios de la federación. Se vio a un hombre de traje tratando de calmar la situación en medio de una atmósfera cada vez más caldeada.

De hecho, la selección iraquí tuvo un desempeño sólido en la ronda de clasificación. Sin embargo, perdieron en productividad de gol frente a Arabia Saudita, que estuvo más acertada de cara a la portería. El equipo dirigido por Roberto Mancini venció a Indonesia por 3-2 en el partido inaugural, mientras que Irak sólo logró una estrecha victoria por 1-0 sobre el equipo de Garuda.

Ahora Irak tiene que tomar un camino empinado. Se enfrentarán a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en dos partidos del repechaje de la zona asiática los días 13 y 18 de noviembre de 2025. El ganador avanzará al repechaje intercontinental en marzo de 2026 para competir por boletos para la Copa del Mundo.

Esta tensión añade una gran presión a la Federación Iraquí de Fútbol, ​​que actualmente está en el punto de mira del público. Para los aficionados, no poder clasificarse directamente para el Mundial es un orgullo difícil de aceptar.