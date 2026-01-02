Funcionario de ingresos de la aldea atrapado aceptando sobornos en Ratnagiri de Maharashtra







Un talathi, o funcionario de ingresos de la aldea, ha sido arrestado por presuntamente aceptar un soborno en el distrito Ratnagiri de Maharashtra, el oficina anticorrupción (ACB) dijo el viernes.

El acusado, Bajrang Dattatray Chavan (51), fue destinado a la aldea de Saza Chafe, dijo la ACB en un comunicado.

Según el querellanteHabía comprado un terreno no agrícola en Agarnaral y presentó una solicitud a la oficina talathi el 9 de octubre para actualizar el extracto 7/12, que refleja el título de propiedad, informó la agencia de noticias PTI.

Chavan supuestamente le exigió 10.000 rupias. A raíz de una denuncia, la ACB tendió una trampa el jueves en la oficina de Chavan y lo sorprendió con las manos en la masa mientras aceptaba el dinero.

Se ha registrado un caso en la comisaría de policía de Jaigad y además investigación está en marcha, informó PTI.

Maharashtra: Un funcionario del gobierno fue sorprendido aceptando sobornos para obtener compensación por tierras en Jalna

Un funcionario del Departamento de Irrigación de Maharashtra fue sorprendido supuestamente aceptando un soborno de 1 lakh de rupias para procesar una compensación por la adquisición de tierras, dijo un funcionario el viernes.

El acusado, Rohit Pralhad Deshmukh (35), ingeniero ejecutivo del departamento de riego menor, fue sorprendido con las manos en la masa por la ACB en su oficina el jueves tras una denuncia, informó PTI.

Según ACB, el gobierno había adquirido las tierras agrícolas del denunciante y Deshmukh supuestamente exigió 7 lakh de rupias para procesar la compensación.

El denunciante inicialmente le pagó 4 rupias lakh, pero el funcionario supuestamente continuó acosándolo por la suma restante después de que se acreditara la compensación de 1,88 millones de rupias en julio del año pasado.

El acusado también supuestamente aceptó cheques en blanco relacionados con la indemnización de la casa gaothan del autor. Frustrado por el continuo acoso, el denunciante se acercó a ACB.

Se registrará un caso contra Deshmukh bajo la Ley de Prevención de la Corrupción, dijo el funcionario.

Policía de Palghar fichado por demanda de soborno; inspector de la industria arrestado en Sindhudurg

Un oficial de policía del distrito de Palghar fue arrestado por supuestamente exigir un soborno de 50.000 rupias, mientras que un inspector de la industria en Sindhudurg fue arrestado por aceptar 22.000 rupias, dijo el viernes la ACB.

El policía acusado, el inspector adjunto Sahebrao Shivaji Kachre, estaba destinado en la comisaría de policía de Gholwad. Una denuncia presentada el 9 de diciembre alegaba que Kachre prometió no arrestar al cuñado del denunciante, que estaba involucrado en un caso, a cambio de un soborno.

«Kachre ha sido fichado en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción después de que se estableció que exigió 50.000 rupias para abstenerse de arrestar al familiar del denunciante y eliminar su nombre del expediente del caso», dijo ACB. El policía puede ser arrestado si es necesario.

Mientras tanto, la unidad Sindhudurg de ACB arrestó a un inspector de la industria el miércoles mientras aceptaba un soborno de 22.000 rupias, dijeron los oficiales.

(Con entradas PTI)





