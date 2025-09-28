Fun Splash Run animó el Sierra Water Festival 2025, por lo que el Turismo Sport Tourism West Java

Kota Baru parahyangan, VIVA – Sierra Water Festival 2025 se celebró con éxito durante tres días, 26-28 de septiembre de 2025, presentando una colaboración única entre deporteEntretenimiento y recreación de agua. Ubicado en Bumi Hejo y Wahoo Waterworld, este festival se convirtió en el primero y más grande de West Java, y abrió un nuevo capítulo para Turismo deportivo en esa área.

Lo más destacado del evento tuvo lugar el 28 de septiembre con la celebración de Fun Splash Run Categoría 2.5K y 5K. Asistieron miles de corredores de varios grupos, que van desde la comunidad en funcionamiento, la familia, hasta el público en general que quería experimentar la experiencia de hacer ejercicio mientras recreación. La competencia fue inaugurada por la Sra. Sharon Francine, la Vice Directora Sierra Mineral Water, quien levantó la bandera de inicio como una señal del inicio del evento.

Corre mientras juega al agua

Diferente de Fun Run En general, los participantes de Fun Splash Run tienen una experiencia única. Después de correr, fueron dirigidos inmediatamente a Wahoo Waterworld para disfrutar de los paseos en agua, como la piscina de olas, el tobogán gigante, a otras atracciones emocionantes. Este concepto presenta una combinación de deportes y recreación que rara vez se encuentra en otros festivales.

«Fun Splash Run no se trata solo de correr, sino también sobre cómo los deportes pueden ser divertidos, llenos de alegría y cerca de la comunidad», dijo un participante que también sintió el ambiente festivo.

El entusiasmo muestra el potencial del turismo deportivo

Miles de participantes que se derramaron en el área de pista y recreación demuestran el alto interés público en las actividades deportivas basadas en el festival. Además de saludable, el formato de este evento también fomenta el turismo deportivo, donde los deportes se combinan con destinos de entretenimiento, culinaria y turística.

Para Sierra Mineral Water, los productos locales de Bandung, el éxito de este festival fortalece su compromiso de presentar un programa que sea relevante para un estilo de vida y entretenido saludable. La presencia de líderes como Chan Cho Ming (Comisionado), Iwan Sondjaja (Director), a Hendi Tanuwijaya (Vice Director), enfatizó que los deportes ahora son una parte importante de la marca y las contribuciones sociales de la compañía.

Nuevo hito en festivales deportivos en West Java

Al combinar Fun Run, Culinary, Entertainment y Water Recreation, el Sierra Water Festival 2025 se convirtió con éxito en un festival deportivo basado en un estilo de vida en West Java. Este evento no solo proporciona una experiencia inolvidable, sino que también abre grandes oportunidades para organizar eventos similares que pueden apoyar el turismo deportivo en Indonesia.

En el futuro, festivales como este pueden ser un nuevo imán para que la comunidad y los turistas hagan de West Java el principal destino para el turismo deportivo.