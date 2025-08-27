Fun Run Kenan 2025 – Let Balance: celebra la salud con alegría

Yakarta, Viva – El 17 de agosto de 2025, Fun Run Kenan 2025 – Deje que el saldo se mantuviera con éxito en Yakarta, invitando a más de 300 participantes a correr Junto con el espíritu de independencia. Este evento no se trata solo de correr, sino de celebrar una vida saludable y lleno de unión.

La ruta de 5 km se selecciona como un desafío agradable, invitando a todos, desde experimentados hasta principiantes, a participar en la alegría que no solo prueba la física, sino también para brindar diversión.

Kenan Hijab Indonesia, como organizador del evento, quiere algo más que un evento deportivo. Quieren que este evento sea un foro para cualquiera que quiera canalizar un pasatiempo de correr, pero de una manera más divertida y no cargada. Con un ambiente apasionado, los participantes no solo corren, sino que también disfrutan del momento de unión, risa y comparten energía positiva.

Los participantes que asistieron obtienen varias instalaciones interesantes, que van desde deportes de hijab, camisetas exclusivas de jersey, hasta la medalla de finalizador, que es un símbolo de su éxito para completar la ruta. Además, también hay un gran premio en forma de RP1,000,000 para los participantes con el contenido más creativo cargado en las redes sociales, dando entusiasmo por compartir historias e inspiración para sus amigos.



Fun Run es 2025 – Biar Balance

Este evento es cada vez más especial con la presencia de Kalola Flowers, una excelente patinadora que también le encanta el deporte. correr. Bunga, que ha logrado muchos logros en el mundo del patinaje, comparte su entusiasmo con los participantes. Con una variedad de pasatiempos, desde correr hasta patinaje, las flores son un ejemplo concreto de que el ejercicio se puede hacer con pleno placer y sin restricciones.

«El deporte no es solo una cuestión de competencia, sino también de disfrutar del proceso. Correr, patinar o lo que sea, lo que es importante es cómo podemos hacerlo con un corazón feliz», dijo Bunga Kalola, quien inspiró a los participantes no solo a centrarse en el destino final, sino también a disfrutar cada paso de ser dado.

A través del evento Fun Run Kenan 2025: Let Balance, Kenan Hijab Indonesia espera ser más alentador de las personas a vivir una vida saludable y activa. Este evento no se trata solo de correr, sino de crear equilibrio en la vida, mantener la salud y, por supuesto, divertirse en cada momento.

Con un espíritu que nunca se apaga, Fun Run Kenan 2025 ha cerrado el evento con gran alegría y esperanza de que cada participante haya traído a casa no solo una medalla, sino también un nuevo espíritu para vivir más saludable y más activo.