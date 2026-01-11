Fun Run 5K, ejercicio ligero que tiene muchos beneficios para el cuerpo

Jacarta – Deporte correr distancia corta o carrera divertida Los 5 kilómetros son cada vez más populares como una opción de actividad física amigable para varios grupos. Además de no requerir una preparación extrema como las competiciones de carreras de larga distancia, las carreras divertidas también se consideran efectivas para mantener la forma física y al mismo tiempo desarrollar hábitos de vida activos. Este concepto también se promovió en la actividad Minions Run que se llevó a cabo en el área de Lippo Mall Nusantara, Yakarta, el domingo 11 de enero de 2026 por la mañana.

Desde las 5.00 horas, miles de participantes parecían entusiasmados por participar en una carrera de 5 kilómetros con un recorrido por los alrededores del centro comercial. Con un enfoque de carrera lúdica, esta actividad está abierta al público en general, desde familias, comunidades de corredores hasta jóvenes. El alegre tema de los personajes Minions también proporciona una atmósfera relajada y divertida, para que el ejercicio sea más ligero y menos estresante. Desplázate para descubrir de qué se trata la emoción, ¡vamos!

Desde el punto de vista de la salud, correr 5K es una actividad aeróbica de intensidad moderada que tiene muchos beneficios. Esta rutina de carreras de larga distancia puede ayudar a mejorar la salud del corazón y los pulmones, entrenar la resistencia y ayudar a quemar calorías. Para los principiantes, una carrera divertida de 5 km también es un punto de partida ideal para empezar a hacer ejercicio de forma constante sin la presión de objetivos competitivos.

Además de los beneficios físicos, las carreras divertidas también tienen un impacto positivo en la salud mental. Correr con otras personas en un ambiente relajado puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar la motivación para mantenerse activo. La presencia de elementos de entretenimiento, decoraciones temáticas y actividades interactivas en la zona de meta hace sentir a los participantes que el deporte no es sólo una rutina, sino también un medio de recreación.

Cada participante de Minions Run recibió un paquete de carrera y una medalla de finalista como forma de agradecimiento por su participación. Sin embargo, más que un simple atributo, la experiencia de estar activo por la mañana es el principal valor que sienten los participantes de diversas edades. Este concepto muestra que el ejercicio se puede presentar de forma divertida sin reducir sus beneficios para la salud.

Hiu Mulyawati, director del centro comercial Lippo Mall Nusantara Management, explicó que esta actividad está en consonancia con los esfuerzos para fomentar un estilo de vida activo en la sociedad.