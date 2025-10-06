Full Phil de Quentin Dupieux con Kristen Stewart abordado por StudioCanal

Studiocanal está en cuenta con el productor francés Hugo Selignac para Quentin dupieuxLa próxima película de la próxima estrella, «Full Phil», que reúne Kristen Stewart y Woody Harrelson Junto a Emma Mackey y Charlotte Le Bon.

Studiocanal manejará las ventas internacionales en la película en inglés, que Diaphana distribuirá en Francia y ha sido comprado previamente por Canal+.

El proyecto caliente podría tener un ambiente de «loto blanco». Harrelson interpreta a Philip Doom, un rico industrial estadounidense que intenta volver a conectarse con su hija Madeleine (interpretada por Stewart) durante un lujoso viaje a París. «Desafortunadamente, la cocina francesa, una película de terror de la década de 1950 y un intrusivo empleado del hotel interrumpen el funcionamiento suave de su estadía», dice la sinopsis. Tim Heidecker y Nassim Lyes completan el elenco.

Mientras que la película presenta actores estadounidenses, está filmando completamente en París con la tripulación francesa habitual de Dupieux. «Full Phil» no es su debut en inglés; Anteriormente hizo «goma», que se encontraba en California con un elenco que incluye a Stephen Spinella.

El prolífico e iconoclasta cineasta, que anteriormente fue un exitoso músico y productor de discos francés, es conocido por su sentido del humor absurdo y peculiar, así como por su valentía que se destaca en el paisaje del cine francés. Su película de 2024 «The Second Act», que World se estrenó en la noche inaugural del Festival de Cine de Cannes, entregó una puñalada hilarante en un actores franceses (interpretados por Lea Seydoux, Vincent Lindon y Louis Garrel) ajustándose a la era #MeToo mientras filmaba una comedia romántica. La película terminó siendo un éxito comercial, vendiendo más de 500,000 boletos en teatros franceses.

«Es salvaje: las películas de Quentin son extremadamente populares entre los mejores actores estadounidenses», dijo Selignac, cuya compañía Chi-Fou-Mi forma parte de Mediawan. «Cuando les enviamos las películas de Quentin, se sorprenden, porque cuando miras la comedia estadounidense hoy, está un poco muerta».

Selignac dijo que «‘el segundo acto’, en particular, generó mucha emoción. De repente, los actores estadounidenses se dijeron a sí mismos:» Espera, ¿podemos hacer películas como esta? ¿Podemos reírnos de todo?

«Full Phil» es la octava película de Dupieux producida por Selignac en seis años, después de «Mandiibules», «Smoking causa tos», «Yannick», «Daaaaalí!», «El segundo acto», «El accidente del piano» y «Signaux».

Las películas de Dupieux siempre presentan prestigiosos elencos franceses y se han convertido en una referencia para los jóvenes cinéfilos, que se desempeñan bien en la taquilla local y venden en todo el mundo. Selignac atribuye la aclamación del cineasta a su «talento para escribir roles extraordinarios y su diálogo excepcional».

Selignac ha tenido una asociación ganadora con StudioCanal. La compañía ha respaldado 13 películas producidas por él, incluidos «Beating Hearts» de Gilles Lellouche (que recaudó $ 36 millones en Francia) y los thrillers de Cedric Jiménez «The Stronghold» y «November». También se han asociado en la próxima «Perro 51«, Que se estrenó en el festival de cine de la noche de cierre de Venecia y está siendo lanzado teatralmente por StudioCanal el 15 de octubre.